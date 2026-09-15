Tiene 13 años, recicló 1,5 millones de latas y ganó más de USD 22.000
Con ayuda de su familia, transformó una iniciativa para reducir la basura en un emprendimiento que además destina lo recaudado a causas benéficas
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