Quién es la atleta que sufrió un accidente fecal en plena competencia

Pese a la gravísima situación sanitaria y a ser visiblemente afectada ante los jueces y el público durante las pruebas de estocadas, la competidora decidió no abandonar la pista. Cruzó la meta en primer lugar, aunque horas más tarde debió ser derivada de urgencia a un centro hospitalario.

Repudio generalizado tras el accidente fecal

Lejos de mostrarse apenada en una primera instancia, Wietrzyk compartió un posteo desafiante en sus redes sociales junto a una fotografía festiva: "Una victoria es una victoria".

Esa frase desató una grieta monumental en la comunidad deportiva. Por un lado, un sector ponderó la resiliencia mental y el hambre de gloria de la campeona. Por el otro, cientos de participantes y espectadores estallaron de bronca contra la organización y la propia deportista.

"Pagamos el dinero para estar en un entorno seguro", se quejó públicamente otro competidor, cuestionando que se haya permitido continuar la marcha contaminando el espacio compartido.

Desde las gradas, varios testigos señalaron que la situación era evidente para todos, pero las autoridades jamás intervinieron para frenar la prueba por cuestiones de salubridad.

Críticas a la organización y la drástica decisión de la atleta

Ante la magnitud del escándalo, los fundadores de la disciplina salieron a dar explicaciones. Moritz Fürste, uno de los creadores de Hyrox, admitió públicamente que la compañía "cometió un error al no reaccionar de inmediato durante la carrera" y prometió una revisión profunda de los protocolos de seguridad y arbitraje. En simultáneo, la empresa optó por reembolsar las entradas y los costos de inscripción a los atletas presentes en el evento.

Tras el aluvión de críticas y la presión mediática, Wietrzyk rompió el silencio con un comunicado oficial donde dio marcha atrás y reveló una inesperada decisión: anunció que se retira de manera retroactiva de la competencia y renuncia formalmente a los puntos obtenidos para el ranking.

"Significa para mí más de lo que puedo expresar adecuadamente ahora. Me tomaré un tiempo para recuperarme, reflexionar y cuidar de mí y de mi familia, lejos del ruido", expresó la atleta.