Tragedia en el aire: quién es el hombre que murió al volar un artefacto casero

La mamá de la víctima relató a la policía que su hijo utilizaba por primera vez el equipo, y que, tras recorrer unos 250 metros en vuelo, se enredó con los cables y cayó sobre un pastizal en esa localidad, ubicada a unos tres kilómetros al sureste de esta capital.

Tras la caída, el ala delta se incendió, y al llegar al sitio de la tragedia los policías constataron el fallecimiento del hombre y preservaron la escena para las pericias correspondientes.

En el lugar de la tragedia trabajaron policías, integrantes de la Policía Científica de San Isidro, bomberos, personal de EMSA y un médico.

Foto: gentileza primeraedicion.com.ar.

Investigación por la tragedia en Misiones

Una dotación policial fue desplegada en el lugar y se dio intervención a las autoridades competentes para establecer con precisión la mecánica y las circunstancias del accidente.

Uno de los elementos incorporados a la investigación es el testimonio de la madre de Koch, quien aseguró ante la Policía que su hijo volaba por primera vez con ese equipo.

El médico que intervino en el procedimiento dispuso la realización de una autopsia. El cuerpo fue trasladado posteriormente a la Morgue Judicial, mientras continúan las actuaciones para establecer las circunstancias exactas de la caída.