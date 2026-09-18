Un hombre murió este jueves al caer su ala delta motorizada, tras haber chocado contra cables de tendido eléctrico en la provincia de Misiones, según confirmó la policía local. La tragedia con el artefacto casero no deja de causar dolor y sorprender.
Tragedia en el aire: quién es el hombre que murió al volar un artefacto casero
La madre de la víctima de la tragedia relató a la policía que su hijo utilizaba por primera vez el equipo. La consternación es total
La tragedia que provocó un desconcierto muy grande y escenas de drama aún mayor en los familiares de la víctima, ocurrió en horas de la tarde, aproximadamente a las 17.30, en una zona rural del paraje Ojo de Agua.
Tragedia en Misiones: quién es la víctima fatal
Alexander Koch, de 40 años, es el hombre que falleció en el momento, como consecuencia del fuerte impacto tras el accidente.
La mamá de la víctima relató a la policía que su hijo utilizaba por primera vez el equipo, y que, tras recorrer unos 250 metros en vuelo, se enredó con los cables y cayó sobre un pastizal en esa localidad, ubicada a unos tres kilómetros al sureste de esta capital.
Tras la caída, el ala delta se incendió, y al llegar al sitio de la tragedia los policías constataron el fallecimiento del hombre y preservaron la escena para las pericias correspondientes.
En el lugar de la tragedia trabajaron policías, integrantes de la Policía Científica de San Isidro, bomberos, personal de EMSA y un médico.
Investigación por la tragedia en Misiones
Una dotación policial fue desplegada en el lugar y se dio intervención a las autoridades competentes para establecer con precisión la mecánica y las circunstancias del accidente.
Uno de los elementos incorporados a la investigación es el testimonio de la madre de Koch, quien aseguró ante la Policía que su hijo volaba por primera vez con ese equipo.
El médico que intervino en el procedimiento dispuso la realización de una autopsia. El cuerpo fue trasladado posteriormente a la Morgue Judicial, mientras continúan las actuaciones para establecer las circunstancias exactas de la caída.
En pocas palabras
- Tragedia en Misiones: Hombre murió al caer su ala delta motorizada tras chocar contra cables eléctricos.
- Primer vuelo: La víctima utilizaba el equipo por primera vez, según relató su madre a la policía.
- Investigación en curso: Se analizan las circunstancias del accidente fatal del artefacto casero.