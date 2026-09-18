Un accidente entre dos autos ocurrió este viernes en la esquina de calles Rondeau y Rioja, en Mendoza. Como consecuencia del choque, uno de los vehículos volcó, y quedó sobre la vereda y derribó el semáforo ubicado en el lugar.
Tras un accidente con vuelco una mujer quedó atrapada en su auto y sufrió heridas
El accidente ocurrió en la esquina de calles Rondeau y Rioja, donde uno de los vehículos terminó volcado sobre la vereda y derribó un semáforo
En uno de los autos que iba por calle Rondeau viajaba un chofer de una aplicación con un pasajero, quienes resultaron ilesos, mientras que por calle Rioja circulaba en un Renault Sandero conducido por una mujer, quien sufrió heridas y tuvo que ser rescatada por Bomberos.
En el lugar indicaron que la mujer habría sufrido una pérdida de conocimiento como consecuencia del accidente. Fue asistida por médicos del Servicio de Emergencias Coordinado y la trasladaron a la Clínica Francesa. Allegados señalaron que ya estaba consciente, pero muy nerviosa por lo ocurrido.
El impacto provocó daños en el semáforo
El choque fue de tal magnitud que el caño del semáforo quedó debajo del vehículo volcado y la estructura terminó derribada.
De acuerdo con las primeras versiones, uno de los dos vehículos habría cruzado el semáforo en rojo, aunque esta circunstancia deberá ser determinada por la investigación.
Por el accidente, el tránsito y el recorrido del transporte público se vieron afectados. Los colectivos fueron desviados por Rondeau y luego continuaron por Rioja.
En pocas palabras
- Accidente vial: dos autos chocaron en Mendoza, uno volcó y derribó un semáforo.
- Rescate: Bomberos asistieron a una mujer herida atrapada en su vehículo.
- Investigación: se analiza si uno de los autos cruzó el semáforo en rojo.