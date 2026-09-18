Tras un accidente con vuelco una mujer quedó atrapada en su auto y sufrió heridas

La conductora del Renault Sandero que intervino en el accidente volcó, derribó un semáforo y terminó sobre la vereda. Foto: Paula Jalil/Radio Nihuil

El impacto provocó daños en el semáforo

El choque fue de tal magnitud que el caño del semáforo quedó debajo del vehículo volcado y la estructura terminó derribada.

De acuerdo con las primeras versiones, uno de los dos vehículos habría cruzado el semáforo en rojo, aunque esta circunstancia deberá ser determinada por la investigación.

Por el accidente, el tránsito y el recorrido del transporte público se vieron afectados. Los colectivos fueron desviados por Rondeau y luego continuaron por Rioja.