River y Ponzio, a punto de igualar un récord después de 10 años

De no mediar inconvenientes o novedades de último momento River saldrá a la cancha ante el Globo con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván y Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

Lo que viene para River en el cierre de la temporada 2026

Eliminado de la Copa Sudamericana y la Copa Argentina, River solo tiene por delante las últimas 7 fechas del Torneo Clausura en el que por ahora está en zona de clasificación para los playoffs y para la Sudamericana del año que viene a través de la tabla anual.

Además del objetivo en sí mismo que siempre es el Superclásico que se jugará el 1 de noviembre en La Bombonera, el conjunto millonario aún puede ser campeón del torneo local o clasificarse a la Libertadores 2027 por la tabla acumulada de la temporada.