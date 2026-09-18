River y Ponzio, a punto de igualar un récord después de 10 años

River jugará este sábado ante Huracán en el Monumental por la fecha 10 del Torneo Clausura y su DT Leonardo Ponzio podría igualar un récord después de 10 años de espera.
River jugará ante Huracán en el Monumental por la fecha 10 del Torneo Clausura y su DT Leonardo Ponzio podría igualar un récord después de 10 años de espera.
River jugará este sábado ante Huracán en el Monumental por la fecha 10 del Torneo Clausura y su DT Leonardo Ponzio podría igualar un récord después de 10 años de espera.
El encuentro está programado para las 19 y todo indica que el ex capitán dispondrá los mismos 11 titulares que iniciaron los 3 partidos de su ciclo ante Banfield, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán.
Conforme con los resultados (3 victorias) y el rendimiento el entrenador millonario repetiría el equipo por cuarto encuentro consecutivo algo que ocurrió por última vez en River en 2016 cuando Ponzio era jugador.
De no mediar inconvenientes o novedades de último momento River saldrá a la cancha ante el Globo con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván y Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.
Eliminado de la Copa Sudamericana y la Copa Argentina, River solo tiene por delante las últimas 7 fechas del Torneo Clausura en el que por ahora está en zona de clasificación para los playoffs y para la Sudamericana del año que viene a través de la tabla anual.
Además del objetivo en sí mismo que siempre es el Superclásico que se jugará el 1 de noviembre en La Bombonera, el conjunto millonario aún puede ser campeón del torneo local o clasificarse a la Libertadores 2027 por la tabla acumulada de la temporada.