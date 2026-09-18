Julián Álvarez en la previa del duelo vs Real Madrid: el apoyo de Oblak y la arenga inesperada del Cuti Romero

En la previa del cotejo ante el Merengue, quien se refirió al delantero argentino fue Jan Oblak, arquero del Atlético de Madrid quien respaldó a la Araña por su esfuerzo para volver a estar al 100% -física y mentalmente- luego de su pase frustrado al Barcelona.

"Los jugadores y los capitanes lo hemos gestionado como un tema normal que ha ocurrido. Julián está con nosotros, lo estamos apoyando, está dando su máximo, ya ha jugado algún partido y ha dado todo lo que ha podido", señaló el guardameta del Aleti.

"Estoy seguro de que Julián, hasta cuando vaya a estar aquí, va a dar el cien por cien de sí mismo y hacerlo todo lo mejor que pueda para este club y para traer los mejores resultados posibles", sentenció Oblak en rueda de prensa.

Cuti Romero, aliado fundamental para Julián Álvarez en el Atlético de Madrid

Cristian Romero arribó en el último mercado de pases al elenco Colchonero, cuando aún el conflicto entre el Atlético de Madrid, Barcelona y Julián Álvarez estaba candente. Compañero de la Selección argentina y amigo, Cuti Romero se encargó de ser uno de los sostenes de la Araña, puertas adentro del Aleti, una vez pasado el temporal.

En las últimas horas, en el contexto de la lesión del ex River y en la antesala del duelo ante el Real Madrid, periodistas allegados al Atlético revelaron una arenga que le hizo Cuti Romero a Julián Álvarez a poco más de 48 horas para el cotejo ante el Merengue.

"Le ha dicho a Julián: ‘Yo he venido aquí a ganar cosas importantes al Atlético de Madrid y tú eres el que nos vas a hacer ganar esas cosas importantes. Así que mira a ver que el domingo te quiero contra el Real Madrid’", contó el periodista Hugo Condés en Onda Cero.

A la par, Condés confirmó que Julián será convocado para el partido del domingo ante el Real aunque iría desde el banco de los suplentes.