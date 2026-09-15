Julián Álvarez frenó su auto para hablar con hinchas del Atlético Madrid en medio de una gran incertidumbre

Julián Álvarez prepara su regreso al Atlético.

La conversación entre Julián Álvarez y unos hinchas del Atleti

Un grupo de hinchas del Atlético de Madrid se acercó a saludar al delantero argentino, quien decidió frenar la marcha para hablar con ellos, lo que sorprendió, ya que la relación entre la parcialidad y el deportista no pasa por su mejor momento.

Los fans le consultaron cómo estaba y sobre cómo avanza su recuperación de la sobrecarga muscular que sufrió en la previa del partido ante el Real Sociedad; Julián Álvarez respondió de buena manera y con la timidez que lo caracteriza:

El atacante frenó el vehículo y se dispuso a firmar. "Hola Julián, ¿cómo estás?", lo saludaron, a lo que respondió tan amable como reservado: "Bien, bien". Cuando le repreguntaron si estaría disponible para los duelos del miércoles o del domingo, prefirió guardar silencio y regalar solo una sonrisa.

Ya con el autógrafo en manos del niño, la despedida cerró con un afectuoso "eres el mejor, ánimo", que el futbolista agradeció antes de retomar la marcha.

El calendario del Atlético, ¿con Julián Álvarez?

Luego que Diego Simeone decidiera darle de baja por la sobrecarga muscular sentida en el entrenamiento, el delantero campeón del mundo podría regresar contra Osasuna en el partido del miércoles o el domingo contra el Real Madrid: