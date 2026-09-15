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En la previa del clásico

Julián Álvarez frenó su auto para hablar con hinchas del Atlético Madrid en medio de una gran incertidumbre

Mientras se recupera de una sobrecarga muscular Julián Álvarez fue abordado por hinchas del Atleti y hasta firmó un autógrafo

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Julián Álvarez fue abordado por hinchas que le dieron un mensaje positivo.

Julián Álvarez fue abordado por hinchas que le dieron un mensaje positivo.

Julián Álvarez perdió su habitual sonrisa en el Atlético Madrid cuando manifestó que quería continuar su carrera en otro club y todo parecía indicar que el Barcelona sería su destino; no obstante, el traspaso no se concretó y la situación con la dirigencia e hinchas se complicó al punto que los fanáticos lo insultaron en su primera presentación como local.

El delantero se encuentra recuperándose de un malestar físico que no le permitió disputar el último partido mientras que hay dudas si volverá el miércoles frente a Osasuna y el domingo en el clásico frente al Real Madrid.

En la previa, se encontró con unos hinchas y mantuvieron un diálogo que parece indicar que la reconciliación es posible.

Juli&aacute;n &Aacute;lvarez prepara su regreso al Atl&eacute;tico.

Julián Álvarez prepara su regreso al Atlético.

La conversación entre Julián Álvarez y unos hinchas del Atleti

Un grupo de hinchas del Atlético de Madrid se acercó a saludar al delantero argentino, quien decidió frenar la marcha para hablar con ellos, lo que sorprendió, ya que la relación entre la parcialidad y el deportista no pasa por su mejor momento.

Los fans le consultaron cómo estaba y sobre cómo avanza su recuperación de la sobrecarga muscular que sufrió en la previa del partido ante el Real Sociedad; Julián Álvarez respondió de buena manera y con la timidez que lo caracteriza:

El atacante frenó el vehículo y se dispuso a firmar. "Hola Julián, ¿cómo estás?", lo saludaron, a lo que respondió tan amable como reservado: "Bien, bien". Cuando le repreguntaron si estaría disponible para los duelos del miércoles o del domingo, prefirió guardar silencio y regalar solo una sonrisa.

Ya con el autógrafo en manos del niño, la despedida cerró con un afectuoso "eres el mejor, ánimo", que el futbolista agradeció antes de retomar la marcha.

El calendario del Atlético, ¿con Julián Álvarez?

Luego que Diego Simeone decidiera darle de baja por la sobrecarga muscular sentida en el entrenamiento, el delantero campeón del mundo podría regresar contra Osasuna en el partido del miércoles o el domingo contra el Real Madrid:

  • fecha 6 de la Liga de España: miércoles 16/9 desde las 14 como local vs. Osasuna.
  • fecha 7 de la Liga de España: domingo 20/9 desde las 11.15 como local vs. Real Madrid.

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