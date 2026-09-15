Teté Quiroz debió ser internado en Jujuy: el último parte médico del DT de Atlético de Rafaela

Quiróz estuvo acompañado por el Doctor Diego Drubich, integrante de nuestro Cuerpo Médico, y ambos regresaron a Jujuy en la tarde del lunes. Luego, el DT anunció que entre miércoles y jueves espera estar de vuelta al frente del equipo.

La dirigencia de Atlético de Rafaela agradeció públicamente al cuerpo médico de Gimnasia y Esgrima de Jujuy por su predisposición y a los integrantes del Sanatorio Nuestra Señora del Rosario por las atenciones recibidas.

La trayectoria de Teté Quiroz

Fernando Quiroz, de 58 años, tuvo una larga trayectoria como jugar en Huracán y Racing además de haber jugado en San Martín de Tucumán y Nueva Chicago.

Como entrenador comenzó hace 25 años en el Santo tucumano, dirigió a Independiente Rivadavia entre 2009 y 2010 (20 partidos) y también a Huracán, Platense, Instituto, Racing, San Martín de San Juan, Unión de Santa Fe, Juventud Unida de San Luis, Blooming y Guabirá de Bolivia, Aldosivi, Douglas Haig, Deportes Concepción de Chile, Sarmiento, Santamarina de Tandil, Estudiantes de Caseros, Gimnasia y Tiro y este año llegó a Rafaela.