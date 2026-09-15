Teté Quiroz debió ser internado en Jujuy: el último parte médico del DT de Atlético de Rafaela

Fernando Quiroz, DT de Atlético de Rafaela, sufrió un problema cardíaco y debió ser internado en Jujuy donde su equipo perdió 2 a 1 con Gimnasia de esa provincia por la fecha 29 de la Primera Nacional.
Fernando Quiroz, DT de Atlético de Rafaela, sufrió un problema cardíaco y debió ser internado en Jujuy
Fernando Quiroz, DT de Atlético de Rafaela, sufrió un problema cardíaco y debió ser internado en Jujuy donde su equipo perdió 2 a 1 con Gimnasia de esa provincia por la fecha 29 de la Primera Nacional.
El club informó que en la previa del partido del domingo Teté Quiróz presentó un "malestar físico ocasionado por una alteración del ritmo cardíaco".
Según se reveló en las redes sociales del club santafesino se tomó la decisión médica de trasladarlo a una institución sanatorial para su diagnóstico y posterior control, dónde permaneció internado hasta el mediodía del lunes luego de revertir el cuadro que motivó su ingreso.
Quiróz estuvo acompañado por el Doctor Diego Drubich, integrante de nuestro Cuerpo Médico, y ambos regresaron a Jujuy en la tarde del lunes. Luego, el DT anunció que entre miércoles y jueves espera estar de vuelta al frente del equipo.
La dirigencia de Atlético de Rafaela agradeció públicamente al cuerpo médico de Gimnasia y Esgrima de Jujuy por su predisposición y a los integrantes del Sanatorio Nuestra Señora del Rosario por las atenciones recibidas.
Fernando Quiroz, de 58 años, tuvo una larga trayectoria como jugar en Huracán y Racing además de haber jugado en San Martín de Tucumán y Nueva Chicago.
Como entrenador comenzó hace 25 años en el Santo tucumano, dirigió a Independiente Rivadavia entre 2009 y 2010 (20 partidos) y también a Huracán, Platense, Instituto, Racing, San Martín de San Juan, Unión de Santa Fe, Juventud Unida de San Luis, Blooming y Guabirá de Bolivia, Aldosivi, Douglas Haig, Deportes Concepción de Chile, Sarmiento, Santamarina de Tandil, Estudiantes de Caseros, Gimnasia y Tiro y este año llegó a Rafaela.