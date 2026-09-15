Inesperado vínculo entre Maradona y San Martín: el 10 desciende de un violinista africano que peleó en la independencia

Luiz era "propiedad" de José Ignacio Fernández Maradona, integrante de una influyente familia sanjuanina de origen gallego. Durante el período colonial, los esclavizados podían adoptar legalmente el apellido de sus propietarios, una circunstancia que explica el origen del apellido Maradona en esta rama familiar.

En 1817, ante la falta de soldados para la campaña independentista, San Martín recurrió al reclutamiento de esclavizados mediante sorteos. Luiz fue uno de los hombres seleccionados en San Juan y pasó a integrar las fuerzas patriotas.

Diego Armando Maradona, a punto de convertir el gol más impactante de todos los tiempos. Fue a Inglaterra en 1986. Foto: archivo.

La promesa era decisiva: quienes sobrevivieran y defendieran la causa independentista obtendrían la libertad, al igual que su descendencia. Luiz atravesó los combates y el Cruce de los Andes por el Paso de Los Patos y consiguió su emancipación.

De San Juan a Corrientes y el vínculo con Diego Maradona

Tras obtener la libertad, Luiz dejó Cuyo y se trasladó a Corrientes, donde se estableció su descendencia. El cruce de documentación colonial con el censo correntino de 1848 permitió reconstruir la línea familiar.

La investigación identifica a:

Juan Evangelista Maradona , hijo de Luiz

, hijo de Luiz luego a Victorina o Victoria Maradona , nieta.

, nieta. Saturnino Maradona , bisnieto.

, bisnieto. Diego Maradona , “Don Diego”, nacido en Esquina, Corrientes, en 1927. Tataranieto.

, “Don Diego”, nacido en Esquina, Corrientes, en 1927. Tataranieto. Diego Armando Maradona, en Villa Fiorito, Buenos Aires, en 1960. Chozno o trastataranieto.

Si existiesen los viajes en el tiempo esta juntada podría darse: Luiz Maradona, Diego y el General San Martín. Imagen ilustrativa IA.

Por el conteo genealógico estricto, el futbolista es chozno o trastataranieto de Luiz Maradona. “Don Diego” ocupa el lugar de tataranieto del soldado de San Martín.

El hallazgo conecta así a uno de los máximos ídolos del fútbol argentino con un antepasado que participó de la gesta independentista y cuya historia también permite visibilizar la presencia afrodescendiente en las raíces de la sociedad argentina.