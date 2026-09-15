Aquí va una historia fascinante. La familiar de Diego Armando Maradona, quien tiene un vínculo directo con uno de los episodios centrales de la Independencia argentina. Una investigación genealógica reconstruyó el recorrido de Luiz Maradona, un hombre de origen africano que fue esclavizado, músico y soldado del Ejército de los Andes comandado por José de San Martín.
Inesperado vínculo entre Maradona y San Martín: el 10 desciende de un violinista africano que peleó en la independencia
Diego Maradona desciende de Luiz Maradona, un soldado y violinista esclavizado que integró el Ejército de los Andes junto a San Martín
El trabajo documental fue realizado por el genealogista sanjuanino Guillermo Kemel Collado Madcur, docente de la Universidad Nacional de San Juan y cuya investigación fue validada por la Academia de Genealogía. Según el estudio, Luiz es un antepasado directo de Maradona por la línea paterna.
Luiz Maradona: el soldado y violinista que luchó junto a San Martín
Los registros militares de la época identifican a Luiz Maradona con el oficio de “violinisto” o “violinista”. La música era una actividad frecuente entre la población afrodescendiente y los esclavizados, tanto en celebraciones populares como en acontecimientos de las clases acomodadas.
Luiz era "propiedad" de José Ignacio Fernández Maradona, integrante de una influyente familia sanjuanina de origen gallego. Durante el período colonial, los esclavizados podían adoptar legalmente el apellido de sus propietarios, una circunstancia que explica el origen del apellido Maradona en esta rama familiar.
En 1817, ante la falta de soldados para la campaña independentista, San Martín recurrió al reclutamiento de esclavizados mediante sorteos. Luiz fue uno de los hombres seleccionados en San Juan y pasó a integrar las fuerzas patriotas.
La promesa era decisiva: quienes sobrevivieran y defendieran la causa independentista obtendrían la libertad, al igual que su descendencia. Luiz atravesó los combates y el Cruce de los Andes por el Paso de Los Patos y consiguió su emancipación.
De San Juan a Corrientes y el vínculo con Diego Maradona
Tras obtener la libertad, Luiz dejó Cuyo y se trasladó a Corrientes, donde se estableció su descendencia. El cruce de documentación colonial con el censo correntino de 1848 permitió reconstruir la línea familiar.
La investigación identifica a:
- Juan Evangelista Maradona, hijo de Luiz
- luego a Victorina o Victoria Maradona, nieta.
- Saturnino Maradona, bisnieto.
- Diego Maradona, “Don Diego”, nacido en Esquina, Corrientes, en 1927. Tataranieto.
- Diego Armando Maradona, en Villa Fiorito, Buenos Aires, en 1960. Chozno o trastataranieto.
Por el conteo genealógico estricto, el futbolista es chozno o trastataranieto de Luiz Maradona. “Don Diego” ocupa el lugar de tataranieto del soldado de San Martín.
El hallazgo conecta así a uno de los máximos ídolos del fútbol argentino con un antepasado que participó de la gesta independentista y cuya historia también permite visibilizar la presencia afrodescendiente en las raíces de la sociedad argentina.
En pocas palabras
- Vínculo inesperado: investigación revela que Diego Maradona era familiar de Luiz Maradona, músico y soldado afrodescendiente del Ejército de los Andes.
- Orígenes del apellido: Luiz Maradona, un esclavo violinista, adoptó el apellido de su propietario, lo que explica su conexión familiar con el futbolista.
- Legado histórico: la investigación visibiliza la presencia afrodescendiente en la historia argentina y conecta al astro del fútbol con la gesta independentista.