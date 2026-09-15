DIY: cómo coser una bolsa de tela para guardar las bolsas de las compras

Para no tener las bolsas desparramadas por todos lados o sueltas en un cajón, se puede coser este DIY. Para confeccionar la bolsa de bolsas se pueden usar telas nuevas, que sean bastante firmes, como una lona o una cordura; pero también se puede usar la pierna de unos jeans viejos. Los jeans son prácticos porque el cilindro de la bolsa ya está cosido.

Estas bolsas son muy sencillas de coser.

Coser este DIY es muy sencillo. Vas a necesitar un rectángulo de tela para formar el cilindro, o una pierna de jeans, hilo, aguja, máquina de coser, un cordón y un pedazo pequeño de cinta mochilera o una cinta que puedes coser con la misma tela de la bolsa. Comienza cosiendo el cilindro. Lo mejor es que sea de unos 60 centímetros de alto para que entren varias bolsas. Voltea el cilindro de tela para que quede del revés y cose un dobladillo en uno de los extremos, de unos 3 cm. Realiza dos pequeños cortes u orificios en el dobladillo para pasar el cordón. En el otro extremo de la bolsa, cose la cinta para poder colgarla. Pasa el cordón por el dobladillo y listo. Para cerrar el DIY, solo hay que poner las bolsas dentro, ajustar el dobladillo y sacar las bolsas por el pequeño orificio.

Un DIY extra para coser una bolsa de compras

Si tienes en casa unos pedazos de fliselina o lienzo, puedes coser bolsas de compras facilísimas. Solo hay que cortar dos rectángulos de la misma medida y unirlos del revés.

Se pueden coser tote bags o bolsas de compras.

Después hay que coser un par de correas para trasladarla y listo, puedes hacer las compras con las mismas bolsas y evitar las de plástico.