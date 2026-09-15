DIY: cómo coser una bolsa de tela para guardar las bolsas de las compras

Tener en casa telas viejas, retazos, un rollo de hilo y una aguja es una enorme oportunidad creativa. Un DIY de costura es perfecto para arreglar las cosas que se rompen, remodelar la ropa que ya no nos gusta, refaccionar las prendas pasadas de moda y coser cosas para el hogar como cortinas, manteles o alfombras.
Coser y confeccionar bolsas, organizadores y fundas nos permite mantener la casa ordenada y encontrar todo más fácil sin tener que comprar cajas costosas u organizadores carísimos. Hoy te dejo un DIY pensado para organizar las bolsas del supermercado, la verdulería, la panadería o cualquier comercio, para poder guardarlas en un mismo lugar y volverlas a usar.
Un DIY para coser una bolsa para guardar las bolsas del supermercado
Aunque lo ideal es usar bolsas de tela reutilizables para hacer las compras, en muchos locales nos dan una bolsa de plástico, cartón o nylon. Si las bolsas están limpias, se pueden usar para otras cosas, para almacenar productos, para mandar comida al freezer o para hacer las compras nuevamente.
Para no tener las bolsas desparramadas por todos lados o sueltas en un cajón, se puede coser este DIY. Para confeccionar la bolsa de bolsas se pueden usar telas nuevas, que sean bastante firmes, como una lona o una cordura; pero también se puede usar la pierna de unos jeans viejos. Los jeans son prácticos porque el cilindro de la bolsa ya está cosido.
- Coser este DIY es muy sencillo. Vas a necesitar un rectángulo de tela para formar el cilindro, o una pierna de jeans, hilo, aguja, máquina de coser, un cordón y un pedazo pequeño de cinta mochilera o una cinta que puedes coser con la misma tela de la bolsa.
- Comienza cosiendo el cilindro. Lo mejor es que sea de unos 60 centímetros de alto para que entren varias bolsas.
- Voltea el cilindro de tela para que quede del revés y cose un dobladillo en uno de los extremos, de unos 3 cm. Realiza dos pequeños cortes u orificios en el dobladillo para pasar el cordón.
- En el otro extremo de la bolsa, cose la cinta para poder colgarla.
- Pasa el cordón por el dobladillo y listo. Para cerrar el DIY, solo hay que poner las bolsas dentro, ajustar el dobladillo y sacar las bolsas por el pequeño orificio.
Un DIY extra para coser una bolsa de compras
Si tienes en casa unos pedazos de fliselina o lienzo, puedes coser bolsas de compras facilísimas. Solo hay que cortar dos rectángulos de la misma medida y unirlos del revés.
Después hay que coser un par de correas para trasladarla y listo, puedes hacer las compras con las mismas bolsas y evitar las de plástico.
En pocas palabras
- DIY: Se presenta una guía para confeccionar una bolsa de tela destinada a organizar y reutilizar bolsas de supermercado.
- Reutilización: La funda permite almacenar limpiamente bolsas de plástico, cartón o nylon para un nuevo uso.
- Materiales: Se puede realizar con telas firmes o aprovechando jeans viejos, facilitando la creación de un organizador práctico.