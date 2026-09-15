Se enteró de la infidelidad de su esposa y planeó una venganza prácticamente prohibida

La víctima, identificada como Maximiliano Vega (25), acudió al lugar pactado creyendo que mantendría un encuentro íntimo clandestino con su amante, la pareja del agresor. Sin embargo, al llegar al punto acordado, quien lo esperaba armado era el esposo de la mujer: Ramón Paré (25).

Infidelidad y emboscada

De acuerdo con la reconstrucción judicial incorporada al expediente que detalla un diario local, todo se desató cuando Ramón Paré descubrió comprometedores mensajes en el teléfono celular de su pareja.

Lejos de confrontarla en el momento, el sospechoso planeó la venganza, tomó el control del dispositivo, asumió el rol de su esposa y continuó el intercambio de textos con Maximiliano Vega para coordinar la cita a solas en medio del monte.

Cuando el joven llegó al lugar ignorando por completo la maniobra, se desató el infierno. Según la pesquisa, Paré efectuó disparos intimidatorios y letales -se investiga el uso de un arma larga tipo escopeta- y, al trabarse el mecanismo de disparo, se trenzó en un violento forcejeo cuerpo a cuerpo con la víctima. En medio de la lucha, Vega recibió una profunda herida punzocortante en el abdomen e impactos de bala.

Escape a pie y detención preventiva

Pese a la gravedad de las lesiones sufridas, Vega logró zafarse de su atacante y escapar a pie a través del espeso monte hasta arribar a su domicilio particular, desde donde pidió auxilio de inmediato.

Minutos más tarde, fue derivado de urgencia en una ambulancia hacia el Hospital San Roque de Corrientes, donde permanece internado con pronóstico reservado aunque evoluciona favorablemente.

Por su parte, al verse cercado por la repercusión del hecho, Paré se presentó por sus propios medios en un control policial de la zona (Guayquiraró) para entregarse. En el marco de la causa, el juez de garantías Jorge Gustavo Vallejos dictó 20 días de prisión preventiva para el sospechoso, quien fue alojado en la Alcaidía de la Comisaría Primera bajo una doble imputación alternativa por homicidio con arma en grado de tentativa y lesiones leves con armas.