Marcelo Gallardo tendrá una baja fundamental en su cuerpo técnico para dirigir a la selección de Ecuador

Matías Biscay, de 53 años, estuvo al lado Marcelo Gallardo desde 2011 como su principal ayudante de campo y tomó su lugar en 11 partidos (uno en torneos locales y los 10 restantes por Copa Libertadores) por ausencia del Muñeco.

Matías Biscay no piensa en lanzarse como entrenador

Pese a la negativa a ser parte del cuerpo técnico de Marcelo Gallardo, Biscay no planearía lanzarse como técnico, aunque podría tomar esa decisión en un futuro.

Marcelo Gallardo no contará con Matías Biscay en su cuerpo técnico.

Cuándo será el debut de Marcelo Gallardo en la selección de Ecuador

El jueves 24 de septiembre el Muñeco debutará como DT de Ecuador frente a Corea del Sur en Suwon. Posteriormente el ex entrenador de River viajará a Japón para un cuadrangular amistoso, ya que el miércoles 1° de octubre enfrentará a Yokohama y el lunes 5, según su suerte en el primer partido, se medirá con Panamá o Nueva Zelanda.

El contrato de Marcelo Gallardo con la selección de Ecuador

El contrato de Gallardo con Ecuador es por cuatro años, extendiéndose hasta la finalización del Mundial de 2030. Cobrará USD 3,5 millones anuales, sumando un total estimado de USD 14 millones por la totalidad del proceso