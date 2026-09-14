Marcelo Gallardo tendrá una baja fundamental en su cuerpo técnico para dirigir a la selección de Ecuador

El técnico Marcelo Gallardo tendrá una llamativa baja inesperada en su cuerpo técnico de cara a su próximo desafío futbolístico. El Muñeco dirigirá a la selección de Ecuador y no contará con el aporte de Matías Biscay, su mano derecha.
Marcelo Gallardo tendrá una baja inesperada en su cuerpo técnico de cara a su próxima aventura futbolística. El Muñeco dirigirá a la selección de Ecuador
El técnico Marcelo Gallardo tendrá una llamativa baja inesperada en su cuerpo técnico de cara a su próximo desafío futbolístico. El Muñeco dirigirá a la selección de Ecuador y no contará con el aporte de Matías Biscay, su mano derecha.
Biscay, el ayudante de campo de Gallardo, quiso quedarse en argentina por motivos personales y familiares. La decisión causó sorpresa.
Biscay fue fundamental en el cuerpo técnico de Gallardo en los últimos 15 años. Quedó a cargo en el banco de suplentes del elenco millonario en las victorias en las finales de la Libertadores 2015 y 2018 (ante Tigres y Boca), debido a las suspensiones de Gallardo.
Matías Biscay, de 53 años, estuvo al lado Marcelo Gallardo desde 2011 como su principal ayudante de campo y tomó su lugar en 11 partidos (uno en torneos locales y los 10 restantes por Copa Libertadores) por ausencia del Muñeco.
Pese a la negativa a ser parte del cuerpo técnico de Marcelo Gallardo, Biscay no planearía lanzarse como técnico, aunque podría tomar esa decisión en un futuro.
El jueves 24 de septiembre el Muñeco debutará como DT de Ecuador frente a Corea del Sur en Suwon. Posteriormente el ex entrenador de River viajará a Japón para un cuadrangular amistoso, ya que el miércoles 1° de octubre enfrentará a Yokohama y el lunes 5, según su suerte en el primer partido, se medirá con Panamá o Nueva Zelanda.
El contrato de Gallardo con Ecuador es por cuatro años, extendiéndose hasta la finalización del Mundial de 2030. Cobrará USD 3,5 millones anuales, sumando un total estimado de USD 14 millones por la totalidad del proceso