Oportunidad de trabajo en un famoso tren argentino: cuáles son las vacantes y cómo postularse

Entre los requisitos figuran:

Experiencia en finanzas

Control de procesos

Seguimiento de facturación

Manejo de normativa de gestión pública

También se busca un Referente de Recursos Humanos, para graduados en Recursos Humanos o Relaciones Laborales. El puesto requiere:

Experiencia en liquidación de haberes

Armado de legajos

Manejo de personal operativo

Resolución de conflictos sindicales

El famoso Tren Patagónico tiene un recorrido espectacular. Foto: archivo.

A estos perfiles se suma una búsqueda para el Área Comercial, orientada a profesionales con experiencia jerárquica en el desarrollo de nuevos servicios y ventas.

En Viedma, en tanto, la convocatoria se concentra en un puesto de Profesional de Recursos Humanos. Los candidatos deben contar con:

Título universitario

Dominio avanzado de convenios colectivos de trabajo

Procesos disciplinarios

Control de ausentismo

Medicina laboral

La persona seleccionada tendrá además la responsabilidad de articular directamente con las gerencias.

El recorrido del Tren Patagónico ofrece paisajes increíbles. Foto: archivo. Foto gentileza rionegro.com.ar

Cómo postularse al Tren Patagónico y hasta cuándo hay tiempo

La inscripción es exclusivamente digital. Los interesados que cumplan con los requisitos excluyentes deben enviar su currículum vitae actualizado al correo oficial [email protected].

En el asunto del correo es obligatorio indicar el perfil al que se postula y la localidad elegida, que puede ser Cipolletti o Viedma.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el viernes 18 de septiembre de 2026. Los correos enviados después de esa fecha quedarán fuera del proceso de selección.