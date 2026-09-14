Oportunidad de trabajo en un famoso tren argentino: cuáles son las vacantes y cómo postularse

La convocatoria laboral del Tren Patagónico apunta a sumar profesionales para fortalecer su estructura operativa y administrativa en distintas áreas. Las búsquedas de trabajo están destinadas a cubrir puestos en Cipolletti y Viedma, con perfiles que deberán acreditar experiencia, autonomía y capacidad de gestión.
La empresa solicita, en términos generales:
- Personas con al menos 5 años de experiencia comprobable
- Disponibilidad para viajar por el interior de Río Negro, según el puesto.
Tren Patagónico: qué puestos están disponibles y cuáles son los requisitos
En Cipolletti, la búsqueda contempla distintos perfiles profesionales. Uno de ellos es el de Profesional de Administración Senior, destinado a Contadores Públicos o Licenciados en Administración de Empresas.
Entre los requisitos figuran:
- Experiencia en finanzas
- Control de procesos
- Seguimiento de facturación
- Manejo de normativa de gestión pública
También se busca un Referente de Recursos Humanos, para graduados en Recursos Humanos o Relaciones Laborales. El puesto requiere:
- Experiencia en liquidación de haberes
- Armado de legajos
- Manejo de personal operativo
- Resolución de conflictos sindicales
A estos perfiles se suma una búsqueda para el Área Comercial, orientada a profesionales con experiencia jerárquica en el desarrollo de nuevos servicios y ventas.
En Viedma, en tanto, la convocatoria se concentra en un puesto de Profesional de Recursos Humanos. Los candidatos deben contar con:
- Título universitario
- Dominio avanzado de convenios colectivos de trabajo
- Procesos disciplinarios
- Control de ausentismo
- Medicina laboral
La persona seleccionada tendrá además la responsabilidad de articular directamente con las gerencias.
Cómo postularse al Tren Patagónico y hasta cuándo hay tiempo
La inscripción es exclusivamente digital. Los interesados que cumplan con los requisitos excluyentes deben enviar su currículum vitae actualizado al correo oficial [email protected].
En el asunto del correo es obligatorio indicar el perfil al que se postula y la localidad elegida, que puede ser Cipolletti o Viedma.
La convocatoria permanecerá abierta hasta el viernes 18 de septiembre de 2026. Los correos enviados después de esa fecha quedarán fuera del proceso de selección.
En pocas palabras
- Tren Patagónico: lanza vacantes para profesionales con experiencia en Administración, RRHH y Comercial.
- Requisitos clave: se valora experiencia (mínimo 5 años), autonomía y capacidad de gestión.
- Postulación: enviar CV actualizado a [email protected] hasta el 18 de septiembre de 2026.