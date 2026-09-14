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Oportunidad de trabajo en un famoso tren argentino: cuáles son las vacantes y cómo postularse

El tren abrió vacantes para profesionales senior. Hay trabajo en Administración, Recursos Humanos y Comercial

Pablo Philippens
Por Pablo Philippens [email protected]
El Tren Patagónico abrió la convocatoria para cubrir puestos de trabajo. Imagen ilustrativa Gemini. 

El Tren Patagónico abrió la convocatoria para cubrir puestos de trabajo. Imagen ilustrativa Gemini.  

La convocatoria laboral del Tren Patagónico apunta a sumar profesionales para fortalecer su estructura operativa y administrativa en distintas áreas. Las búsquedas de trabajo están destinadas a cubrir puestos en Cipolletti y Viedma, con perfiles que deberán acreditar experiencia, autonomía y capacidad de gestión.

La empresa solicita, en términos generales:

  • Personas con al menos 5 años de experiencia comprobable
  • Disponibilidad para viajar por el interior de Río Negro, según el puesto.
El Tren Patag&oacute;nico ofrece trabajo. Foto: archivo.&nbsp;

El Tren Patagónico ofrece trabajo. Foto: archivo.

Tren Patagónico: qué puestos están disponibles y cuáles son los requisitos

En Cipolletti, la búsqueda contempla distintos perfiles profesionales. Uno de ellos es el de Profesional de Administración Senior, destinado a Contadores Públicos o Licenciados en Administración de Empresas.

Entre los requisitos figuran:

  • Experiencia en finanzas
  • Control de procesos
  • Seguimiento de facturación
  • Manejo de normativa de gestión pública

También se busca un Referente de Recursos Humanos, para graduados en Recursos Humanos o Relaciones Laborales. El puesto requiere:

  • Experiencia en liquidación de haberes
  • Armado de legajos
  • Manejo de personal operativo
  • Resolución de conflictos sindicales
El famoso Tren Patag&oacute;nico tiene un recorrido espectacular. Foto: archivo.&nbsp;

El famoso Tren Patagónico tiene un recorrido espectacular. Foto: archivo.

A estos perfiles se suma una búsqueda para el Área Comercial, orientada a profesionales con experiencia jerárquica en el desarrollo de nuevos servicios y ventas.

En Viedma, en tanto, la convocatoria se concentra en un puesto de Profesional de Recursos Humanos. Los candidatos deben contar con:

  • Título universitario
  • Dominio avanzado de convenios colectivos de trabajo
  • Procesos disciplinarios
  • Control de ausentismo
  • Medicina laboral

La persona seleccionada tendrá además la responsabilidad de articular directamente con las gerencias.

El recorrido del Tren Patag&oacute;nico ofrece paisajes incre&iacute;bles. Foto: archivo.&nbsp;

El recorrido del Tren Patagónico ofrece paisajes increíbles. Foto: archivo.

Cómo postularse al Tren Patagónico y hasta cuándo hay tiempo

La inscripción es exclusivamente digital. Los interesados que cumplan con los requisitos excluyentes deben enviar su currículum vitae actualizado al correo oficial [email protected].

En el asunto del correo es obligatorio indicar el perfil al que se postula y la localidad elegida, que puede ser Cipolletti o Viedma.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el viernes 18 de septiembre de 2026. Los correos enviados después de esa fecha quedarán fuera del proceso de selección.

En pocas palabras

  • Tren Patagónico: lanza vacantes para profesionales con experiencia en Administración, RRHH y Comercial.
  • Requisitos clave: se valora experiencia (mínimo 5 años), autonomía y capacidad de gestión.
  • Postulación: enviar CV actualizado a [email protected] hasta el 18 de septiembre de 2026.
Resumen generado por Thinkindot AI

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