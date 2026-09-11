El tren que nació para cambiar la Argentina, pero un giro inesperado lo convirtió en dueño de una historia escalofriante

Cuando Buenos Aires estaba separada de la Confederación Argentina, la inauguración de este tren significaba un acontecimiento que cambiaría la historia del país en cuanto a poder económico, modernización y autonomía política. Sin embargo, un giro inesperado cambió todo y pasó a tener una característica extraña que nada tenía que ver con el progreso.
Apodado "La Porteña", fue un tren que había maravillado a todos, pero que años después, la misma red ferroviaria quedó vinculada con una de las imágenes más estremecedoras del pasado porteño: una plaga de ataúdes que iban al cementerio.
El primer tren de Argentina que simbolizó progreso y terminó convertido en el “tren de la muerte”
Era un 29 de agosto del año 1857 cuando el recorrido oficial de este tren dio inicio junto a Domingo Faustino Sarmiento, Bartolomé Mitre, Valentín Alsina y otros. Con miles de vecinos observando el ruidoso paso de una máquina que irradiaba futuro, el primer día fue testigo de más de 56.000 pasajeros y 2.000 toneladas de carga.
Pero el destino de esa locomotora era oscuro y tendría un giro inesperado. Pasó de ser un símbolo de progreso a asociarse con el "tren de la muerte" tras una devastadora epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires. Como la ciudad no tenía cloacas, el acceso al agua era limitado y los conventillos estaban superpoblados; los problemas sanitarios eran serios.
Buenos Aires llegó a registrar más de 500 fallecimientos diarios con un saldo total de cerca de 14.000 víctimas. Es decir, como todavía se desconocía que la enfermedad era transmitida por el mosquito Aedes aegypti, los cementerios colapsaron en poco tiempo hasta que no hubo más lugar.
Para solucionar el problema de la ocupación, había que trasladar los cuerpos a un nuevo enterratorio en Chacarita y para ello el tren cargaba con miles de muertos. Desde ese entonces, la máquina del progreso quedó vinculada con el traslado de los fallecidos durante la tragedia sanitaria de 1871 y pasó a ser conocida como el “tren de la muerte”.
En pocas palabras
- El primer tren: "La Porteña", inaugurado en 1857, simbolizó progreso y modernización para Argentina.
- Giro trágico: Se asoció con el "tren de la muerte" tras la epidemia de fiebre amarilla de 1871.
- Causa del apodo: Se utilizó para trasladar miles de fallecidos ante el colapso de los cementerios porteños.