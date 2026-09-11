El tren que nació para cambiar la Argentina, pero un giro inesperado lo convirtió en dueño de una historia escalofriante

Pero el destino de esa locomotora era oscuro y tendría un giro inesperado. Pasó de ser un símbolo de progreso a asociarse con el "tren de la muerte" tras una devastadora epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires. Como la ciudad no tenía cloacas, el acceso al agua era limitado y los conventillos estaban superpoblados; los problemas sanitarios eran serios.

El último viaje de La Porteña que nadie quería realizar en la Buenos Aires de 1871.

Buenos Aires llegó a registrar más de 500 fallecimientos diarios con un saldo total de cerca de 14.000 víctimas. Es decir, como todavía se desconocía que la enfermedad era transmitida por el mosquito Aedes aegypti, los cementerios colapsaron en poco tiempo hasta que no hubo más lugar.

Para solucionar el problema de la ocupación, había que trasladar los cuerpos a un nuevo enterratorio en Chacarita y para ello el tren cargaba con miles de muertos. Desde ese entonces, la máquina del progreso quedó vinculada con el traslado de los fallecidos durante la tragedia sanitaria de 1871 y pasó a ser conocida como el “tren de la muerte”.