El misterioso bocinazo del tren más extremo del país y la historia detrás de un homenaje emocionante

Parte del recorrido del Tren a las Nubes, que comparte vías con el histórico C-14. Foto: archivo

Las huellas del accidente todavía permanecen visibles. Parte de la locomotora y varios vagones no pudieron ser retirados por las dificultades del terreno y continúan abandonados en plena cordillera, a la vista de quienes recorren el trazado ferroviario.

Un recorrido estratégico en tren entre montañas y precipicios

La Quebrada del Agua forma parte del emblemático ramal C-14, inaugurado en 1948 y considerado uno de los recorridos ferroviarios más complejos de la Argentina. Su trazado atraviesa túneles, quebradas, viaductos y pasos andinos de alta montaña mientras conecta la provincia de Salta con el paso internacional Socompa, en la frontera con Chile.

Una vista impresionante del tren salteño. Foto: gentileza

Actualmente, el ramal volvió a tener actividad dentro del sistema Belgrano Cargas y cumple una función clave para el transporte vinculado a la minería del norte argentino y la conexión logística con Chile.

Además, parte de este histórico recorrido es utilizado por el Tren a las Nubes, uno de los servicios turísticos más reconocidos del país.