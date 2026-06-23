El misterioso bocinazo del tren más extremo del país y la historia detrás de un homenaje emocionante

A más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, en uno de los rincones más inhóspitos de la Cordillera de los Andes, existe una tradición ferroviaria que se mantiene intacta desde hace casi 30 años. Cada vez que el histórico ramal C-14 atraviesa la zona de Quebrada del Agua, los maquinistas del tren hacen sonar la bocina. No es una señal operativa ni una advertencia, es un sentido homenaje.
El gesto recuerda el accidente ocurrido en 1996, cuando una formación encabezada por la locomotora GT22 9702 se precipitó cerca de 100 metros al vacío en medio de una intensa nevada y presuntas avalanchas que afectaban el recorrido en la alta montaña salteña.
La tragedia causó la muerte de tres trabajadores ferroviarios y las tareas para recuperar los cuerpos se extendieron durante más de una semana debido a las extremas condiciones climáticas y geográficas del lugar.
Las huellas del accidente todavía permanecen visibles. Parte de la locomotora y varios vagones no pudieron ser retirados por las dificultades del terreno y continúan abandonados en plena cordillera, a la vista de quienes recorren el trazado ferroviario.
Un recorrido estratégico en tren entre montañas y precipicios
La Quebrada del Agua forma parte del emblemático ramal C-14, inaugurado en 1948 y considerado uno de los recorridos ferroviarios más complejos de la Argentina. Su trazado atraviesa túneles, quebradas, viaductos y pasos andinos de alta montaña mientras conecta la provincia de Salta con el paso internacional Socompa, en la frontera con Chile.
Actualmente, el ramal volvió a tener actividad dentro del sistema Belgrano Cargas y cumple una función clave para el transporte vinculado a la minería del norte argentino y la conexión logística con Chile.
Además, parte de este histórico recorrido es utilizado por el Tren a las Nubes, uno de los servicios turísticos más reconocidos del país.