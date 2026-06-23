Inicio Sociedad
El histórico C-14

El misterioso bocinazo del tren más extremo del país y la historia detrás de un homenaje emocionante

El fenómeno se da a 4.000 metros de altura en un rinconcito de la Cordillera de los Andes. Un tren único. Y con mucho para decir

Pablo Philippens
Por Pablo Philippens [email protected]
El histórico tren argentino que al pasar por un lugar triste y trágico toca su bocina en homenaje. Foto: Trenes Argentinos 

El histórico tren argentino que al pasar por un lugar triste y trágico toca su bocina en homenaje. Foto: Trenes Argentinos 

A más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, en uno de los rincones más inhóspitos de la Cordillera de los Andes, existe una tradición ferroviaria que se mantiene intacta desde hace casi 30 años. Cada vez que el histórico ramal C-14 atraviesa la zona de Quebrada del Agua, los maquinistas del tren hacen sonar la bocina. No es una señal operativa ni una advertencia, es un sentido homenaje.

El gesto recuerda el accidente ocurrido en 1996, cuando una formación encabezada por la locomotora GT22 9702 se precipitó cerca de 100 metros al vacío en medio de una intensa nevada y presuntas avalanchas que afectaban el recorrido en la alta montaña salteña.

La tragedia causó la muerte de tres trabajadores ferroviarios y las tareas para recuperar los cuerpos se extendieron durante más de una semana debido a las extremas condiciones climáticas y geográficas del lugar.

Parte del recorrido del Tren a las Nubes, que comparte vías con el histórico C-14. Foto: archivo

Parte del recorrido del Tren a las Nubes, que comparte vías con el histórico C-14. Foto: archivo

Las huellas del accidente todavía permanecen visibles. Parte de la locomotora y varios vagones no pudieron ser retirados por las dificultades del terreno y continúan abandonados en plena cordillera, a la vista de quienes recorren el trazado ferroviario.

Un recorrido estratégico en tren entre montañas y precipicios

La Quebrada del Agua forma parte del emblemático ramal C-14, inaugurado en 1948 y considerado uno de los recorridos ferroviarios más complejos de la Argentina. Su trazado atraviesa túneles, quebradas, viaductos y pasos andinos de alta montaña mientras conecta la provincia de Salta con el paso internacional Socompa, en la frontera con Chile.

Una vista impresionante del tren salteño. Foto: gentileza

Una vista impresionante del tren salteño. Foto: gentileza

Actualmente, el ramal volvió a tener actividad dentro del sistema Belgrano Cargas y cumple una función clave para el transporte vinculado a la minería del norte argentino y la conexión logística con Chile.

Además, parte de este histórico recorrido es utilizado por el Tren a las Nubes, uno de los servicios turísticos más reconocidos del país.

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar