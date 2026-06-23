Cuánto cuestan los inodoros inteligentes, la tendencia que quiere reemplazar al papel higiénico

El cuarto de baño está viviendo una transformación total gracias a la tecnología. Lo que antes parecía un lujo de hoteles cinco estrellas o una excentricidad exclusiva de Japón, hoy se consolida como una corriente imparable en el diseño de interiores de todo el mundo. El inodoro inteligente llegó para quedarse, y muchas personas quieren saber cuánto sale.
Esta tendencia se posiciona cada vez más, buscando eliminar por completo el uso del papel higiénico en el baño tradicional, siendo una alternativa mucho más higiénica.
El invento para el baño que es tendencia y todos quieren tener en casa
Más allá de la comodidad, existe una explicación médica y sustentable detrás de este furor. Los especialistas señalan que el agua limpia de manera mucho más profunda, suave y efectiva que la fricción del papel seco, previniendo irritaciones molestas en la piel.
A diferencia de un sanitario convencional, estos dispositivos incorporan un sistema avanzado que regula la temperatura y la presión del agua. Además, de manera fundamental, cuentan con un ciclo de secado mediante aire caliente que vuelve completamente obsoleto el uso del papel higiénico.
A diferencia de un inodoro común, su instalación requiere un trabajo mixto de plomería y electricidad. La mano de obra calificada oscila entre los $80.000 y $180.000, dependiendo de la complejidad del baño.
El factor clave que no te podés olvidar es la energía eléctrica: es indispensable colocar un tomacorriente con descarga a tierra que sea seguro y esté protegido contra la humedad ambiente del baño.
Cuánto cuestan los inodoros inteligentes
Para quienes deciden remodelar el hogar y dar el salto tecnológico, el mercado ofrece diferentes opciones según el presupuesto:
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Tapas inteligentes adaptables: es la opción más económica. Se colocan sobre el sanitario que ya tenés en casa y ofrecen las funciones básicas de lavado y calefacción por un valor que ronda entre los $250.000 y $500.000.
Inodoros inteligentes completos: son piezas de diseño integrado. Los modelos de gama media van de los $600.000 al $1.200.000, mientras que los premium (con apertura por sensores de proximidad, masajes y autolimpieza ultravioleta) superan los $1.500.000.