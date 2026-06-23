Cuánto cuestan los inodoros inteligentes, la tendencia que quiere reemplazar al papel higiénico

A diferencia de un sanitario convencional, estos dispositivos incorporan un sistema avanzado que regula la temperatura y la presión del agua. Además, de manera fundamental, cuentan con un ciclo de secado mediante aire caliente que vuelve completamente obsoleto el uso del papel higiénico.

A diferencia de un inodoro común, su instalación requiere un trabajo mixto de plomería y electricidad. La mano de obra calificada oscila entre los $80.000 y $180.000, dependiendo de la complejidad del baño.

La instalación de este inodoro requiere un trabajo de plomería y electricidad.

El factor clave que no te podés olvidar es la energía eléctrica: es indispensable colocar un tomacorriente con descarga a tierra que sea seguro y esté protegido contra la humedad ambiente del baño.

Cuánto cuestan los inodoros inteligentes

Para quienes deciden remodelar el hogar y dar el salto tecnológico, el mercado ofrece diferentes opciones según el presupuesto: