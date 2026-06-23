Conviene comprar el sillón de moda que viene envasado al vacío y cómo hay que abrirlo de manera segura

Consejos de compras: ¿conviene el sillón envasado al vacío?

Lo más llamativo de este sillón, y el motivo por el que se ha hecho viral, es que te lleva por correo a tu casa, en un paquete de plástico, comprimido y con un volumen mucho menor a su tamaño real. Precio y practicidad; sin embargo, a veces no es sinónimo de calidad.

El sillón comprimido se suele comprar en mueblerías que los fabrican a medida y los envían o, generalmente, se compra en tiendas online como Temu o Shein y llega en un plazo de entre 20 días o un mes, dependiendo del momento en que haces el pedido y el destino de envío.

Estos sillones se compran en diferentes tiendas online.

En tiendas de compras online internacionales como las mencionadas anteriormente, el sillón básico individual comprimido sale alrededor de $300.000 sin promociones. El sillón cama cuesta un poco más, unos $400.000 y se pliega para ser sillón o una pequeña ama individual.

En otras tiendas locales se pueden conseguir sillones más grandes y familiares. Estas compras salen más o menos $1.200.000, pero entran más personas. Para armar este sillón o este tipo de mueble, se suele romper el nylon que envasa al vacío y sale el sofá disparado, recuperando la forma original que tenía antes de comprimirse.

¿Cómo se puede armar un sillón comprimido de manera segura?

La mayor ventaja de este sillón es que se puede meter por la puerta de la casa sin problemas y su armado es muy sencillo, aunque quizás no tiene las bases sólidas que tienen los sofás convencionales.