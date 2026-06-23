Conviene comprar el sillón de moda que viene envasado al vacío y cómo hay que abrirlo de manera segura

Comprar un nuevo sillón requiere de tiempo, análisis, estrategia y cuidados. No es cualquier tipo de compra y para realizarla hay que pensar en los precios, el armado y el tamaño correcto para la casa. Existe un sillón moderno y práctico que se compra por internet y te llega envasado al vacío, como un embutido.
El sillón comprimido es un producto innovador en el mundo de las compras. Existen de muchos tamaños y se arman de manera sencilla, pero pensando en la calidad y resistencia, puede que este sillón no convenga tanto, aunque su precio sea accesible.
Además, armar este tipo de sofás o sillones puede ser inseguro cuando se corta el vacío de golpe. Con algunos consejos de compras puedes analizar si es factible tener un sillón de estos y aprender a armarlo en casa de manera segura, sin recibir golpes ni romper las telas.
Consejos de compras: ¿conviene el sillón envasado al vacío?
Lo más llamativo de este sillón, y el motivo por el que se ha hecho viral, es que te lleva por correo a tu casa, en un paquete de plástico, comprimido y con un volumen mucho menor a su tamaño real. Precio y practicidad; sin embargo, a veces no es sinónimo de calidad.
El sillón comprimido se suele comprar en mueblerías que los fabrican a medida y los envían o, generalmente, se compra en tiendas online como Temu o Shein y llega en un plazo de entre 20 días o un mes, dependiendo del momento en que haces el pedido y el destino de envío.
En tiendas de compras online internacionales como las mencionadas anteriormente, el sillón básico individual comprimido sale alrededor de $300.000 sin promociones. El sillón cama cuesta un poco más, unos $400.000 y se pliega para ser sillón o una pequeña ama individual.
En otras tiendas locales se pueden conseguir sillones más grandes y familiares. Estas compras salen más o menos $1.200.000, pero entran más personas. Para armar este sillón o este tipo de mueble, se suele romper el nylon que envasa al vacío y sale el sofá disparado, recuperando la forma original que tenía antes de comprimirse.
¿Cómo se puede armar un sillón comprimido de manera segura?
La mayor ventaja de este sillón es que se puede meter por la puerta de la casa sin problemas y su armado es muy sencillo, aunque quizás no tiene las bases sólidas que tienen los sofás convencionales.
- Para armar un sillón comprimido de forma segura, hay que colocar la caja en el espacio donde vas a poner el sillón luego del armado.
- Retira el embalaje con mucho cuidado, sin usar cuchillos ni objetos filosos que puedan dañar el sillón.
- Abre apenas la bolsa sellada, realizando un pequeño orificio; aléjate un poco y asegúrate de que no exista ningún objeto que se pueda golpear o romper cuando se expanda. Déjalo expandir completamente por 24 horas.