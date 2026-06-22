Cómo eliminar a los mosquitos de casa usando papel higiénico: repelente casero efectivo

A continuación, cubrí toda la superficie de esta trenza con pasta de dientes, priorizando aquellas que contengan un alto porcentaje de menta, eucalipto o extracto de hierbas intensas, ya que estos componentes actúan como potentes bloqueadores.

Finalmente, introducí la mecha en una botella de vidrio limpia, dejando un extremo sobresaliendo por la boca. Enciende la punta con un encendedor y sóplala de inmediato para que empiece a liberar el humo.

La pasta de dientes cumple un rol fundamental en esta mezcla.

Solo queda esperar, ya que el humo de esta creación casera logrará que los mosquitos dejen de visitar tu casa en cuestión de pocos minutos.

Si no eres fanático del humo en interiores, el papel también puede utilizarse como un difusor pasivo de aceites esenciales. Coloca un par de cuadrados de papel en un plato pequeño y vierte sobre ellos unas 15 gotas de aceite.

Los riesgos de tener mosquitos en casa