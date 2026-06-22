Cómo eliminar a los mosquitos de casa usando papel higiénico: repelente casero efectivo

La presencia de los mosquitos en casa debe ser una de las más molestas de todas, sobre todo cuando lograr desafiar la capacidad de cualquier insecticida comercial. Ante esto, puedes recurrir a una serie de repelentes caseros que puedes fabricar tú mismo desde la comodidad de tu casa.
Uno de los menos conocidos, pero los más efectivos es el que implica el uso del papel higiénico con un poco de pasta de dientes, siendo esta una combinación efectiva contra los mosquitos.
Cómo eliminar a los mosquitos de casa usando papel higiénico
Este método emula el funcionamiento de las clásicas espirales antimosquitos, pero utilizando un repelente casero y de aroma agradable. Para ponerlo en práctica, solo tenés que cortar una tira de papel de aproximadamente un metro de largo y enrollarla sobre sí misma con firmeza, creando una especie de cuerda compacta.
A continuación, cubrí toda la superficie de esta trenza con pasta de dientes, priorizando aquellas que contengan un alto porcentaje de menta, eucalipto o extracto de hierbas intensas, ya que estos componentes actúan como potentes bloqueadores.
Finalmente, introducí la mecha en una botella de vidrio limpia, dejando un extremo sobresaliendo por la boca. Enciende la punta con un encendedor y sóplala de inmediato para que empiece a liberar el humo.
Solo queda esperar, ya que el humo de esta creación casera logrará que los mosquitos dejen de visitar tu casa en cuestión de pocos minutos.
Si no eres fanático del humo en interiores, el papel también puede utilizarse como un difusor pasivo de aceites esenciales. Coloca un par de cuadrados de papel en un plato pequeño y vierte sobre ellos unas 15 gotas de aceite.
Los riesgos de tener mosquitos en casa
- Transmisión de virus: son vectores principales de enfermedades como el Dengue, Zika, Chikungunya y Fiebre Amarilla.
- Reacciones alérgicas: las picaduras pueden desencadenar desde ronchas leves hasta dermatitis severas.
- Infecciones secundarias: rascarse intensamente las ronchas puede lastimar la piel y generar infecciones bacterianas.