Mar del Plata: quién era la joven de 18 años que murió atropellada por un colectivo

A través de redes sociales, allegados a Guadalupe la despidieron con mensajes de dolor e incredulidad por lo ocurrido. “Qué injusta es la vida, qué triste noticia. Hermosa Guadi. Toda una vida por vivir”, escribió una persona cercana a la joven en una publicación de Instagram.

#ALERTA | Un colectivo de la línea 532 sufrió un aparente desperfecto mecánico, perdió el control y subió a la vereda en la zona de la rambla de Mar del Plata, Argentina, dejando un muerto y al menos cinco heridos de gravedad tras arrasar con una parada. pic.twitter.com/RdpIAb36f3 — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) June 22, 2026

Cómo fue el accidente del colectivo en Mar del Plata

El siniestro ocurrió cuando un colectivo de la línea 532 circulaba por el famoso bulevar Peralta Ramos, entre Rivadavia y San Martín. De acuerdo con las primeras informaciones, la unidad se desvió de la zona de circulación, subió a la dársena de transporte público y atropelló a los peatones que se encontraban en la vereda.

Personal de Bomberos, Defensa Civil, Policía y personal del SAME trabajaron en el lugar para asistir a las víctimas. Además de la muerte de Guadalupe Merlos, varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde algunas continuaban internadas.

La hipótesis más probable, pero que todavía está bajo investigación apunta a un desperfecto mecánico en el colectivo, presuntamente vinculado con una falla en la dirección. El chofer fue demorado y declaró ante la Justicia, mientras avanzan las pericias para determinar qué provocó que la unidad perdiera el control.

El accidente ocurrió en una zona de alta circulación peatonal y de transporte público, frente a uno de los sectores más concurridos de Mar del Plata. Por allí pasan varias líneas de colectivos y, a pocos metros, funciona un skate park al que suelen concurrir niños y adolescentes durante la tarde.