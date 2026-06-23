Salvó a su novia de ser atropellada por un colectivo y ahora lucha por su vida

"Le salvó la vida a su novia. La empujó fuerte hacia atrás cuando venía el colectivo. Ella tuvo algunos raspones, nada comparado con Thiago", contó Antonella. Por el momento, su hijo se encuentra en coma inducido debido a un fuerte golpe en la cabeza y los medicos siguen evaluando las lesiones que sufrió.

El hecho generó una enorme conmoción en toda la comunidad marplatense. Imagen: TN.

"Está en un coma inducido porque tiene un golpe en la cabeza. Sus piernas todavía no se sabe cómo están", comentó la madre muy afligida. Su padre, Diego también habló de la situación que atraviesa su hijo y aclaró: "la pierna no se la amputaron por suerte pero sigue con mucho riesgo de vida", a Minutouno.

Además de Thiago, otros cinco heridos continúan internados en el mismo hospital. Según el parte médico emitido por el Ministerio de Salud bonaerense este martes por la mañana, los pacientes se encuentran "estables" y siguen "en observación".