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Siniestro vial

Salvó a su novia de ser atropellada por un colectivo y ahora lucha por su vida

Un joven de 19 años fue atropellado por un colectivo. Por el momento, permanece internado en terapia intensiva en estado crítico

Paula García
Por Paula García [email protected]
Thiago Vera junto a su padre Diego. Foto: Facebook Diego Vera.

Thiago Vera junto a su padre Diego. Foto: Facebook Diego Vera.

Un dramático siniestro vial registrado en Mar del Plata dejó a un joven de 19 años luchando por su vida en terapia intensiva luego de ser embestido por un colectivo. Esto sucedió cuando una unidad de transporte público se subió a la vereda, atropelló a varias personas y mató a una joven.

El lunes por la tarde, un colectivo de la línea 532 embistió a varias personas, en las inmediaciones del Skate Park Bristol ubicado sobre la avenida Peralta Ramos. Uno de los casos más delicados es el de Thiago Vera, un joven que permanece internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) "Dr. Oscar E. Alende".

Un colectivo de la l&iacute;nea 532 atropell&oacute; a varias personas y mat&oacute; a una joven. Imagen: TN.

Un colectivo de la línea 532 atropelló a varias personas y mató a una joven. Imagen: TN.

Thiago le salvó la vida a su novia

Según comentó Antonella, la mamá de Thiago a C5N, su hijo había cumplido 19 años el día anterior al accidente. También reconstruyó el momento de la tragedia, y al parecer, el joven alcanzó a salvar a su pareja cuando el colectivo se dirigía hacia ellos.

"Le salvó la vida a su novia. La empujó fuerte hacia atrás cuando venía el colectivo. Ella tuvo algunos raspones, nada comparado con Thiago", contó Antonella. Por el momento, su hijo se encuentra en coma inducido debido a un fuerte golpe en la cabeza y los medicos siguen evaluando las lesiones que sufrió.

El hecho gener&oacute; una enorme conmoci&oacute;n en toda la comunidad marplatense.&nbsp;Imagen: TN.

El hecho generó una enorme conmoción en toda la comunidad marplatense. Imagen: TN.

"Está en un coma inducido porque tiene un golpe en la cabeza. Sus piernas todavía no se sabe cómo están", comentó la madre muy afligida. Su padre, Diego también habló de la situación que atraviesa su hijo y aclaró: "la pierna no se la amputaron por suerte pero sigue con mucho riesgo de vida", a Minutouno.

Además de Thiago, otros cinco heridos continúan internados en el mismo hospital. Según el parte médico emitido por el Ministerio de Salud bonaerense este martes por la mañana, los pacientes se encuentran "estables" y siguen "en observación".

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