Los primeros videos del accidente en micro que atropelló a decenas de personas en Mar del Plata

#ALERTA | Un colectivo de la línea 532 sufrió un aparente desperfecto mecánico, perdió el control y subió a la vereda en la zona de la rambla de Mar del Plata, Argentina, dejando un muerto y al menos cinco heridos de gravedad tras arrasar con una parada. pic.twitter.com/RdpIAb36f3 — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) June 22, 2026

El estado de los heridos en el accidente

"Todos los pacientes reciben atención médica por parte de los equipos de emergencia, guardia, diagnóstico y traumatología del hospital, que continúan evaluando su evolución clínica", precisaron desde el hospital marplatense.

Según las primeras informaciones, el chofer del micro perdió el control de la unidad por causas que aún son materia de investigación. El vehículo terminó embistiendo a las personas que esperaban debajo de la garita de la parada de colectivos.

COLECTIVO FUERA DE CONTROL ATROPELLÓ PEATONES: AL MENOS UN MUERTO Y VARIOS HERIDOS

- Fue en Mar del Plata pic.twitter.com/95HRfzvqdF — Vía Szeta (@mauroszeta) June 22, 2026

Tras el accidente, efectivos policiales y personal del SAME desplegaron un importante operativo de emergencia para asistir a las víctimas y ordenar la circulación en la zona. De acuerdo con lo trascendido, varias personas sufrieron lesiones de distinta consideración y algunas de ellas debieron ser trasladadas de urgencia en ambulancias al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde reciben atención médica.

La Fiscalía de Delitos Culposos tomó intervención en el caso luego de ser notificada. En ese marco, se ordenaron las primeras medidas destinadas a esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente y determinar las responsabilidades correspondientes. Mientras avanzan las pericias, las autoridades buscan establecer qué provocó que el conductor perdiera el control del micro en una de las zonas más transitadas del frente costero marplatense.