Una tragedia conmociona a Mar del Plata luego de que un micro de la línea 532 se despistara, subiera a la vereda y atropellara a varias personas que se encontraban en una parada de colectivos sobre la costa de la ciudad. Una persona murió en el accidente que quedó registrado por varias cámaras.
Los primeros videos del accidente en micro que atropelló a decenas de personas en Mar del Plata
Las autoridades buscan establecer qué provocó que el conductor perdiera el control del micro en una de las zonas más transitadas del frente costero marplatense
El accidente ocurrió en el boulevard Patricio Peralta Ramos, entre las calles Rivadavia y San Martín, a la altura del skatepark. Como consecuencia del violento impacto, al menos una persona murió en el lugar y varias más resultaron heridas.
Las autoridades del un hospital de Mar del Plata informaron que de esa cantidad de heridos hay "un adolescente de 15 años con traumatismos faciales y fractura de un miembro superior; un hombre con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y fractura de fémur; una mujer con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y una herida cortante en el cuero cabelludo; una mujer con fractura de cadera; una mujer con fractura de fémur; y una mujer con traumatismo craneoencefálico, pérdida de conocimiento y fractura de pelvis".
El estado de los heridos en el accidente
"Todos los pacientes reciben atención médica por parte de los equipos de emergencia, guardia, diagnóstico y traumatología del hospital, que continúan evaluando su evolución clínica", precisaron desde el hospital marplatense.
Según las primeras informaciones, el chofer del micro perdió el control de la unidad por causas que aún son materia de investigación. El vehículo terminó embistiendo a las personas que esperaban debajo de la garita de la parada de colectivos.
Tras el accidente, efectivos policiales y personal del SAME desplegaron un importante operativo de emergencia para asistir a las víctimas y ordenar la circulación en la zona. De acuerdo con lo trascendido, varias personas sufrieron lesiones de distinta consideración y algunas de ellas debieron ser trasladadas de urgencia en ambulancias al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde reciben atención médica.
La Fiscalía de Delitos Culposos tomó intervención en el caso luego de ser notificada. En ese marco, se ordenaron las primeras medidas destinadas a esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente y determinar las responsabilidades correspondientes. Mientras avanzan las pericias, las autoridades buscan establecer qué provocó que el conductor perdiera el control del micro en una de las zonas más transitadas del frente costero marplatense.