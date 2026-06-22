Furor por la vuelta del Tren Mágico: venden pasajes para recorrer 800 kilómetros con cine y restaurante

Internet satelital, restaurante y un vagón de cine en el tren

Para la temporada invernal, el Tren Patagónico incorporó nuevas prestaciones destinadas a mejorar la experiencia de los pasajeros. Entre las novedades se destacan un coche restaurante con platos regionales, conexión a internet satelital y un vagón de cine especialmente adaptado.

Además, se habilitaron bandejas automovileras para transportar vehículos particulares, con tarifas desde $166.500.

En cuanto a precios, los pasajeros podrán elegir entre categorías Pullman y camarotes para viajes de larga distancia:

El boleto en Pullman cuesta $98.500 para residentes rionegrinos

$118.500 para visitantes de otras provincias

Los camarotes dobles tienen valores de $137.000 para residentes de Río Negro

tienen valores de $137.000 para residentes de Río Negro $165.500 para el turismo general

La propuesta se completa con excursiones nocturnas que conectan Bariloche con el paraje Perito Moreno, ubicado a 30 kilómetros de la ciudad, sumando una alternativa extra para quienes buscan vivir una experiencia diferente en el corazón de la Patagonia.