Furor por la vuelta del Tren Mágico: venden pasajes para recorrer 800 kilómetros con cine y restaurante

Están contentos los amantes de los viajes en tren. Es que ya tienen una nueva cita marcada en el calendario 2026. La empresa Tren Patagónico anunció la apertura de la preventa de pasajes para la temporada de invierno y confirmó el regreso de su emblemático servicio entre Viedma y San Carlos de Bariloche, uno de los recorridos ferroviarios más extensos y atractivos de la Argentina. Y sí, es un gran motivo para estar contentos.
La reanudación de los viajes será en julio, luego de un período de mantenimiento técnico en las vías de Río Negro. El trayecto atraviesa cerca de 800 kilómetros de estepa patagónica y ofrece una experiencia que combina paisajes, historia y entretenimiento a bordo. Un gran plan.
Según el cronograma oficial, las formaciones partirán desde Viedma los viernes a las 18, mientras que el regreso desde Bariloche será los domingos a las 17. Entre las estaciones más importantes figuran San Antonio Oeste, Pilcaniyeu e Ingeniero Jacobacci, punto estratégico para quienes deseen enlazar el viaje con La Trochita.
Internet satelital, restaurante y un vagón de cine en el tren
Para la temporada invernal, el Tren Patagónico incorporó nuevas prestaciones destinadas a mejorar la experiencia de los pasajeros. Entre las novedades se destacan un coche restaurante con platos regionales, conexión a internet satelital y un vagón de cine especialmente adaptado.
Además, se habilitaron bandejas automovileras para transportar vehículos particulares, con tarifas desde $166.500.
En cuanto a precios, los pasajeros podrán elegir entre categorías Pullman y camarotes para viajes de larga distancia:
- El boleto en Pullman cuesta $98.500 para residentes rionegrinos
- $118.500 para visitantes de otras provincias
- Los camarotes dobles tienen valores de $137.000 para residentes de Río Negro
- $165.500 para el turismo general
La propuesta se completa con excursiones nocturnas que conectan Bariloche con el paraje Perito Moreno, ubicado a 30 kilómetros de la ciudad, sumando una alternativa extra para quienes buscan vivir una experiencia diferente en el corazón de la Patagonia.