El fuerte mensaje de Emmanuel Mammana tras su grave lesión en Vélez: "Me salvaron la vida"

El defensor de Vélez Sarsfield de 30 años Emmanuel Mammana dejó un sentido mensaje en sus redes sociales tras la grave lesión que sufrió en el partido ante Newell's Old Boys, por el Torneo Clausura. Fue operado de urgencia.
El defensor de Vélez Emanuel Mammana dejó un mensaje en sus redes sociales tras la grave lesión que sufrió en el partiddo ante Newell's. Fue operado
El defensor de Vélez Sarsfield de 30 años Emmanuel Mammana dejó un sentido mensaje en sus redes sociales tras la grave lesión que sufrió en el partido ante Newell's Old Boys, por el Torneo Clausura. Fue operado de urgencia.
El pasado viernes, Mammana se lesionó en el empate 1-1 de su equipo contra la Lepra rosarina. A los 10 minutos del segundo tiempo el arquero del "Fortín", Tomás Marchiori, salió a cortar un centro en el que chocó sin querer con su rodilla a Mammana, ocasionándole un traumatismo de hemitórax derecho que le provocó la fractura de múltiples costillas y neumotórax.
"Después de días muy difíciles, quería contarles que gracias a Dios estoy mejor y todo salió bien", comenzó diciendo en ex River.
"Me tocó atravesar una situación muy dura y una lesión grave, pero por suerte puedo escribir estas palabras", prosiguió.
Luego recordó a todas las personas que lo ayudaron al decir: "Quiero agradecer a toda la gente que estuvo atenta, que se preocupó y que se tomó un minuto para mandar un mensaje, unas palabras de fuerza y oración".
También se refirió al Sanatorio de la Mujer de Rosario al afirmar: "Gracias por cómo actuaron, por cuidarme y porque fueron quienes me salvaron la vida".
"Y especialmente a mi mujer y a mi familia. Desde el momento en que pasó todo, no dudaron ni un segundo en ir a estar conmigo, acompañarme, cuidarme y darme la fuerza que necesitaba", expresó.
"También quiero agradecerle a la gente de Vélez que hizo absolutamente todo para que las cosas salieran de la mejor manera, estando presentes y pendientes de cada detalle", añadió.
El club de Liniers emitió un comunicado en sus redes sociales, donde dijo que el jugador "presenta una evolución favorable del neumotórax", pero todavía permanecerá internado en observación en la Clínica Zabala de CABA. Debido a este cuadro positivo, los especialistas descartaron, al momento, la intervención quirúrgica costal y agregaron: "De no mediar inconvenientes, se le retirará el tubo de tórax en las próximas 24 o 48 horas".