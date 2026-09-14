El fuerte mensaje de Emmanuel Mammana tras su grave lesión en Vélez: "Me salvaron la vida"

"Me tocó atravesar una situación muy dura y una lesión grave, pero por suerte puedo escribir estas palabras", prosiguió.

Luego recordó a todas las personas que lo ayudaron al decir: "Quiero agradecer a toda la gente que estuvo atenta, que se preocupó y que se tomó un minuto para mandar un mensaje, unas palabras de fuerza y oración".

También se refirió al Sanatorio de la Mujer de Rosario al afirmar: "Gracias por cómo actuaron, por cuidarme y porque fueron quienes me salvaron la vida".

"Y especialmente a mi mujer y a mi familia. Desde el momento en que pasó todo, no dudaron ni un segundo en ir a estar conmigo, acompañarme, cuidarme y darme la fuerza que necesitaba", expresó.

"También quiero agradecerle a la gente de Vélez que hizo absolutamente todo para que las cosas salieran de la mejor manera, estando presentes y pendientes de cada detalle", añadió.

El parte médico de Vélez sobre la lesión de Mammana

El club de Liniers emitió un comunicado en sus redes sociales, donde dijo que el jugador "presenta una evolución favorable del neumotórax", pero todavía permanecerá internado en observación en la Clínica Zabala de CABA. Debido a este cuadro positivo, los especialistas descartaron, al momento, la intervención quirúrgica costal y agregaron: "De no mediar inconvenientes, se le retirará el tubo de tórax en las próximas 24 o 48 horas".