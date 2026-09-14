Las Leonas, con el aporte de Mili Alastra, apabulló a Paraguay en su debut en los Juegos Suramericanos

El elenco dirigido por Juan Martín López mostró un gran poderío con una escuadra integrada por jugadoras juveniles y siete integrantes de la plantilla que el pasado 29 de agosto logró la copa mundial ante Países Bajos. Ellas son Mercedes Artola, Emma Knobl, Milagros Alastra, Sofía Cairó, Lara Casas, Zoe Díaz y Brisa Bruggeser.

El encuentro fue dominado por el conjunto "Albiceleste", dirigido por el "Gato" López, actual técnico de Las Leoncitas y medalla de oro en Río 2026; comenzó con el tanto de Zoe Díaz a los 4 minutos del primer cuarto, tras desviar el remate de Brisa Bruggesser, seguido del segundo por parte de Pilar Palacios a los 11.

Lara Casas convirtió el tercero desde un corner corto.

En el segundo cuarto Bruggesser anotó a los 4' y 11'; seguidas del doblete de Casas y Zoe Díaz a los 6' y 8'; mientras que Lourdes Pisthon, a los 12', y Catalina Andrade, a los 13', cerraron la primera mitad con un 9-0.

A los 11' del tercer cuarto reapareció Pilar Palacios para poner la decena de goles a favor de Las Leonas luego de un córner corto, al igual que Milagros Alastra a los 15' del penúltimo tramo.

Lara Casas, con su triplete, Palacios y Alastra fueron las encargadas de sellar el gran triunfo albiceleste.

Lo que viene para Las Leonas en los Juegos Suramericanos

El próximo partido del conjunto nacional de hockey será contra Uruguay, que viene de una abultada goleada por 12-0 frente a Perú; el encuentro será este martes 15, a partir de las 16:00.