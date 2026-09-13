Juegos Suramericanos 2026: todas las medallas que ganó Argentina en la primera jornada

Macarena Ceballos ganó el oro en natación.

En gimnasia artística masculina por equipos, Argentina finalizó tercera con 304.400 puntos y obtuvo el bronce, mientras que Brasil (310.500) y Colombia (305.600) ganaron la dorada y la plateada, respectivamente. El equipo estuvo integrado por Ivo Chiapponi, Luca Alfieri, Daniel Villafañe, Nahuel Pardo, Matías Coralizzi y Santiago Mayol.

Juegos Suramericanos: la natación logró varias preseas

En los 100 metros pecho femenino de natación, Macarena Ceballos lideró la prueba con un tiempo de 1:06.80 y ganó el oro, mientras que Martina Barbeito se quedó con la plata.

En los 50 metros de espalda femenino también de natación, la chica de 17 años Cecilia Dieleke llegó al mismo tiempo que la brasileña Etiene De Mederiros y ambas ganaron la medalla dorada. Y la también argentina Andrea Berrino ganó el bronce.

En los 800 metros estilo libre masculino, Lucas Alba quedó en el tercer lugar, por detrás de los brasileños Guilherme Da Costa (oro) y Stephan Steverink (plata).

También lograron el bronce los equipos argentinos en los 4x200 estilo libre femenino, en un equipo integrado por Delfina Dini, Ceclilia Dieleke, Laila Chain y Malena Santillán, y más tarde en los 4x200m estilo libre masculino con Máximo Aguilar, Guido Buscaglia, Lucas Alba y Matías Chaillou.