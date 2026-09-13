Juegos Suramericanos 2026: todas las medallas que ganó Argentina en la primera jornada

La delegación argentina se quedó con once medallas este domingo en la primera jornada de los Juegos Suramericanos 2026 de Santa Fe. En total los Albicelestes se quedaron con tres preseas doradas, una plateada, siete de bronce.
La delegación argentina se quedó con varias medallas este domingo en la primera jornada de los Juegos Suramericanos de Santa Fe
La delegación argentina se quedó con once medallas este domingo en la primera jornada de los Juegos Suramericanos 2026 de Santa Fe. En total los Albicelestes se quedaron con tres preseas doradas, una plateada, siete de bronce.
La santafesina Romina Imwinkelried ganó la primera presea en los Juegos Suramericanos. La santafesina consiguió el bronce en los 10K de Aguas Abiertas y le sacó una décima por delante de su compatriota Candela Giordanino.
Mientras que el esgrimista Pascual Di Tella derrotó en la final de sable individual al venezolano Eliecer Romero y coronó. Su compatriota Juan Bacha se quedó con el bronce.
En gimnasia artística masculina por equipos, Argentina finalizó tercera con 304.400 puntos y obtuvo el bronce, mientras que Brasil (310.500) y Colombia (305.600) ganaron la dorada y la plateada, respectivamente. El equipo estuvo integrado por Ivo Chiapponi, Luca Alfieri, Daniel Villafañe, Nahuel Pardo, Matías Coralizzi y Santiago Mayol.
En los 100 metros pecho femenino de natación, Macarena Ceballos lideró la prueba con un tiempo de 1:06.80 y ganó el oro, mientras que Martina Barbeito se quedó con la plata.
En los 50 metros de espalda femenino también de natación, la chica de 17 años Cecilia Dieleke llegó al mismo tiempo que la brasileña Etiene De Mederiros y ambas ganaron la medalla dorada. Y la también argentina Andrea Berrino ganó el bronce.
En los 800 metros estilo libre masculino, Lucas Alba quedó en el tercer lugar, por detrás de los brasileños Guilherme Da Costa (oro) y Stephan Steverink (plata).
También lograron el bronce los equipos argentinos en los 4x200 estilo libre femenino, en un equipo integrado por Delfina Dini, Ceclilia Dieleke, Laila Chain y Malena Santillán, y más tarde en los 4x200m estilo libre masculino con Máximo Aguilar, Guido Buscaglia, Lucas Alba y Matías Chaillou.