Hay preocupación en la Selección argentina por la lesión de uno de sus referentes de cara a la fecha FIFA

"Julián no viaja a San Sebastián por una sobrecarga muscular por la que se retiró en la sesión de entrenamiento de ayer. Realizadas las pruebas pertinentes, los servicios médicos han descartado su presencia en el partido de hoy", dijo el club rojiblanco en un comunicado la mañana del domingo

Álvarez, quien fue protagonista de una de las novelas del último mercado de pases, tuvo su primera titularidad en la temporada en el partido del miércoles pasado ante el Liverpool de Inglaterra, donde Atlético Madrid cayó 2-1 por la primera fecha de la UEFA Champions League.

Se lesionó Julián Álvarez.

Anteriormente el ex River de 26 años había ingresado desde el banco de suplentes en la derrota 3-0 contra el Athletic de Bilbao.

Los partidos que afrontaría la Selección argentina en la fecha FIFA

La Selección argentina jugará sus primeros amistosos tras el Mundial 2026 entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. Habría dos o tres partidos previstos cuyos rivales aún no se han confirmado oficialmente, pero podrían ser Bolivia, Burkina Faso y Benín.