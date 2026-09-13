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Una mala noticia

Hay preocupación en la Selección argentina por la lesión de uno de sus referentes de cara a la fecha FIFA

Una figura de la Selección argentina se lesionó a una semana de iniciar los entrenamientos por la fecha FIFA. El DT albiceleste, Lionel Scaloni, se preocupa

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Scaloni se preocupa por la lesión de una de las figuras de la Selección argentina.

Scaloni se preocupa por la lesión de una de las figuras de la Selección argentina.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se preocupa por la lesión de una figura albiceleste a una semana de iniciar los entrenamientos por la fecha FIFA. Se trata del delantero Julián Álvarez, quien encendió las alarmas y no fue convocado por el DT de Atlético de Madrid, Diego Simeone.

Julián Alvarez, un habitual titular en la ofensiva del elenco nacional, volvió a sufrir una molestia física que lo marginará del próximo compromiso de Atlético de Madrid y que pone en duda su presencia para la próxima lista de convocados, que tendrá una renovación con respecto a la del Mundial.

Scaloni no sabe si podr&aacute; convocar a Juli&aacute;n &Aacute;lvarez para la pr&oacute;xima fecha FIFA.

Scaloni no sabe si podrá convocar a Julián Álvarez para la próxima fecha FIFA.

La lesión que padece Julián Álvarez y pone en riesgo su convocatoria a la Selección argentina

Álvarez padece una sobrecarga muscular, debió retirarse del entrenamiento de este sábado en el partido de este domingo ante Real Sociedad.

"Julián no viaja a San Sebastián por una sobrecarga muscular por la que se retiró en la sesión de entrenamiento de ayer. Realizadas las pruebas pertinentes, los servicios médicos han descartado su presencia en el partido de hoy", dijo el club rojiblanco en un comunicado la mañana del domingo

Álvarez, quien fue protagonista de una de las novelas del último mercado de pases, tuvo su primera titularidad en la temporada en el partido del miércoles pasado ante el Liverpool de Inglaterra, donde Atlético Madrid cayó 2-1 por la primera fecha de la UEFA Champions League.

Se lesion&oacute; Juli&aacute;n &Aacute;lvarez.

Se lesionó Julián Álvarez.

Anteriormente el ex River de 26 años había ingresado desde el banco de suplentes en la derrota 3-0 contra el Athletic de Bilbao.

Los partidos que afrontaría la Selección argentina en la fecha FIFA

La Selección argentina jugará sus primeros amistosos tras el Mundial 2026 entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. Habría dos o tres partidos previstos cuyos rivales aún no se han confirmado oficialmente, pero podrían ser Bolivia, Burkina Faso y Benín.

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