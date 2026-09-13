El Feliciano Gambarte se vistió de fiesta en la previa del choque de Godoy Cruz con Colón

El puente de Remedios de Escalada, ubicado a pocos metros del ingreso a la Popular Sur, fue uno de lo sectores de encuentro de los hinchas bodegueros. Y en el boulevard Balcarce también se vieron distintos simpatizantes del Expreso.

En el último partido en su estadio el Expreso ganó por 3 a 0 a San Telmo.

La buena noticia para Pablo De Muner

El goleador Martín Pino podrá volver a jugar ante Deportivo Morón. El delantero recibió una fecha de suspensión tras su expulsión con San Miguel. El atacante estará a disposición del entrenador Pablo De Muner para visitar al Gallito.

Dos ex Godoy Cruz en Colón

En el plantel de Colón vinieron dos ex jugadores de Godoy Cruzz. Se trata del defensor Federico Rasmussen y del volante Federico Lértora. El otro jugador que integra el plantel del Sabalero es el defensor Pier Barrios, pero quedó descartado por una lesión.

Godoy Cruz jugará dos partidos de visitante

Son siete los partidos de Godoy Cruz que deberá jugar en lo que queda en esta segunda rueda. Tras este encuentro ante Colón tendrá dos partidos de visitante, ante Deportivo Morón el próximo domingo 20 a las 15.30 y frente a Racing de Córdoba, que está programado para el domingo 27 a las 17.