El Feliciano Gambarte se vistió de fiesta en la previa del choque de Godoy Cruz con Colón

Godoy Cruz volvió a jugar este domingo en el estadio Feliciano Gambarte en el partido ante Colón, por la fecha 29 de la Primera Nacional. Es una nueva presentación de local del equipo orientado por Pablo De Muner.
Los hinchas de Godoy Cruz coparon las calles cercanas al Feliciano Gambarte para esperar el partido ante Colón por la Primera Nacional
Godoy Cruz volvió a jugar este domingo en el estadio Feliciano Gambarte en el partido ante Colón, por la fecha 29 de la Primera Nacional. Es una nueva presentación de local del equipo orientado por Pablo De Muner.
Los hinchas de Godoy Cruz pudieron disfrutar de un nuevo encuentro como local. El Expreso viene de dos triunfos seguidos ante San Telmo de local y con San Miguel como visitante.
Como es habitual desde temprano los hinchas fueron llegando a la calle Balcarce para alentar al Expreso ante el Sabalero. Se vio un gran colorido en el Feliciano Gambarte desde varias horas antes.
El puente de Remedios de Escalada, ubicado a pocos metros del ingreso a la Popular Sur, fue uno de lo sectores de encuentro de los hinchas bodegueros. Y en el boulevard Balcarce también se vieron distintos simpatizantes del Expreso.
En el último partido en su estadio el Expreso ganó por 3 a 0 a San Telmo.
El goleador Martín Pino podrá volver a jugar ante Deportivo Morón. El delantero recibió una fecha de suspensión tras su expulsión con San Miguel. El atacante estará a disposición del entrenador Pablo De Muner para visitar al Gallito.
En el plantel de Colón vinieron dos ex jugadores de Godoy Cruzz. Se trata del defensor Federico Rasmussen y del volante Federico Lértora. El otro jugador que integra el plantel del Sabalero es el defensor Pier Barrios, pero quedó descartado por una lesión.
Son siete los partidos de Godoy Cruz que deberá jugar en lo que queda en esta segunda rueda. Tras este encuentro ante Colón tendrá dos partidos de visitante, ante Deportivo Morón el próximo domingo 20 a las 15.30 y frente a Racing de Córdoba, que está programado para el domingo 27 a las 17.