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Primera Nacional

Godoy Cruz empata con Colón en el Feliciano Gambarte

Godoy Cruz juega con Colón este domingo en el Gambarte por la fecha 29 de la Primera Nacional. El Tomba viene de lograr dos triunfos consecutivos

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Godoy Cruz recibe a Colón.

Godoy Cruz recibe a Colón.

Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Godoy Cruz empata 0 a 0 con Colón, en el estadio Feliciano Gambarte, en un partido correspondiente a la Zona A de la fecha 29 de la Primera Nacional.

Seguilo en VIVO por Radio Nihuil

El encargado de impartir justicia será Fernando Echenique fue designado ; el pleito será transmitido por y se podrá ver en vivo por LPF Play.

El Tomba buscará su segundo triunfo seguido en el certamen. Viene de ganarle 2 a 1 a San Miguel, y previamente superó como local a San Telmo por 3 a 0.

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