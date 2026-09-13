La millonaria cifra en dólares que Colapinto le dejó a Alpine tras su séptimo puesto

Con su histórico séptimo puesto, el argentino cosechó seis unidades vitales para el campeonato, lo que se traduce en un ingreso estimado de 8.795.460 dólares para la escudería.
En la Fórmula 1, escalar posiciones tiene un valor millonario: según los coeficientes de reparto de la FIA, cada punto en la tabla de constructores equivale a 1.465.910 dólares.
Kimi Antonelli fue el dueño del GP de España.
Tabla del Mundial de Pilotos 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 292 puntos
- George Russell (Mercedes) – 211 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 191 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 186 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 167 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 145 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 120 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 71 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls/Red Bull) – 59 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 41 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 31 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 27 puntos
- Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) – 7 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
- Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 3 puntos
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls) – 1 punto
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
Franco Colapinto volvió a tener problemas con Pierre Gasly.
Tabla del Campeonato de Constructores 2026
- Mercedes – 503 puntos
- Ferrari – 358 puntos
- McLaren – 306 puntos
- Red Bull Racing – 230 puntos
- Racing Bulls – 77 puntos
- Alpine – 68 puntos
- Haas – 21 puntos
- Audi – 17 puntos
- Williams – 11 puntos
- Aston Martin – 3 puntos
- Cadillac – 0 puntos