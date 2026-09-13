La millonaria cifra en dólares que Colapinto le dejó a Alpine tras su séptimo puesto

Por su lado, Pierre Gasly no logró clasificar entre los 10 primeros puestos, por lo que no ganó dinero para las arcas del equipo.

La millonaria cifra en dólares que Colapinto le dejó a Alpine

El desempeño de Franco Colapinto en el debut del circuito español no solo representó un hito deportivo, sino también un negocio redondo para Alpine.