Franco Colapinto brilló en el GP de España y volvió a sumar puntos para Alpine

En un momento hubo un cortocircuito con su compañero de equipo porque el argentino estaba volando y venía más rápido que Gasly, pero el francés decidió no dejarlo pasar y Colapinto tuvo que armarse de paciencia para poder superarlo.

Más adelante alternó buenas con malas porque logró superar a Gabriel Bortoletto, pero no logró sostener su posición por delante de Liam Lawson.

De esta manera quedó en la séptima posición mientras que su compañero de equipo tuvo que conformarse con la ubicación 12; es así que el argentino sumó seis puntos mientras que el francés se quedó fuera de la zona de puntuación.

Lovelyyyy job @FranColapinto



Six points at the #SpanishGP pic.twitter.com/Tx25NhSOis — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 13, 2026

Kimi Antonelli se quedó con el GP de España

Kimi Antonelli se quedó con la victoria en el GP de Madrid, escoltado en el podio por Max Verstappen y Lando Norris. La fecha fue redonda para el piloto argentino: además de cosechar valiosos puntos para el campeonato, volvió a superar con claridad a su compañero en Alpine, Pierre Gasly.