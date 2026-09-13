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Superó a Gasly

Franco Colapinto brilló en el GP de España y volvió a sumar puntos para Alpine

La Fórmula 1 tuvo su debut absoluto con el nuevo circuito de Madring y Colapinto volvió a afianzarse en zona de puntuación

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Franco Colapinto largó noveno y llegó séptimo.

Franco Colapinto largó noveno y llegó séptimo.

En la previa, tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly manifestaron temor por el circuito de Madring, resaltando que en los simuladores descubrieron que las curvas cerradas iban a ser un dolor de cabeza y un tema de atención. No obstante, cuando comenzó la carrera el argentino dejó las preocupaciones atrás y se dedicó a trabajar para sumar puntos.

Su valentía, compromiso y calidad le permitieron nuevamente entrar en la zona de puntos y, luego de estar varias vueltas en el noveno lugar, logró finalizar en la séptima posición, sumando 6 puntos para Alpine.

Franco Colapinto logr&oacute; un s&eacute;ptimo puesto hist&oacute;rico.

Franco Colapinto logró un séptimo puesto histórico.

Franco Colapinto quedó en la séptima posición

Colapinto demostró que nadie larga como él en la Fórmula 1 teniendo una salida limpia que le permitió comenzar a hacer un gran trabajo desde el primer momento en un circuito que premia a los buenos conductores.

En un momento hubo un cortocircuito con su compañero de equipo porque el argentino estaba volando y venía más rápido que Gasly, pero el francés decidió no dejarlo pasar y Colapinto tuvo que armarse de paciencia para poder superarlo.

Más adelante alternó buenas con malas porque logró superar a Gabriel Bortoletto, pero no logró sostener su posición por delante de Liam Lawson.

De esta manera quedó en la séptima posición mientras que su compañero de equipo tuvo que conformarse con la ubicación 12; es así que el argentino sumó seis puntos mientras que el francés se quedó fuera de la zona de puntuación.

Kimi Antonelli se quedó con el GP de España

Kimi Antonelli se quedó con la victoria en el GP de Madrid, escoltado en el podio por Max Verstappen y Lando Norris. La fecha fue redonda para el piloto argentino: además de cosechar valiosos puntos para el campeonato, volvió a superar con claridad a su compañero en Alpine, Pierre Gasly.

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