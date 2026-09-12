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Franco Colapinto top 10: largará en el 9° lugar en el Gran Premio de España

El argentino Franco Colapinto logró el 9° en Q3, mientras que su compañero en Alpine llegó 14°. La pole position del Gran Premio de España fue para Lando Norris

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Franco Colapinto logró el mejor 9° tiempo en la Q1 del Gran Premio de España de Fórmula 1.

Franco Colapinto logró el mejor 9° tiempo en la Q1 del Gran Premio de España de Fórmula 1.

Mejorando a buen paso Franco Colapinto logró con su Alpine el 9° mejor tiempo en la tanda definitiva (Q3) de la Clasificación oficial del Gran Premio de España. El más veloz fue Lando Norris, con McLaren, y desbancando a Antonelli, que había dominando en el circuito Madring, de la capital española, por 11 milésimas.

El argentino Colapinto cerró bien los ensayos libres este sábado y pudo demostrar mejoras en la Clasificación, donde superó el primer corte tras obtener el 9° tiempo. Ya en Q2, el pilarense siguió acelerando y se quedó con el 8° registro. Finalmente, en Q3 se quedó con el 9° registro, a +1'' 079/1000 de Norris, que cronometró 1 minuto 31 segundos y 824 milésimas (1' 31'' 824/1000).

La carrera del Gran Premio de España de Fórmula 1 será este domingo a las 10 de la mañana (hora de Argentina), con televisación de Fox Sports y la plataforma Disney+ Premium.

Lando Norris. El piloto de McLaren desbanc&oacute; de la pole position al italiano Kimi Antonelli (Mercedes) en los &uacute;ltimos giros del la Q3 del Gran Premio de Espa&ntilde;a.

Lando Norris. El piloto de McLaren desbancó de la pole position al italiano Kimi Antonelli (Mercedes) en los últimos giros del la Q3 del Gran Premio de España.

Así quedó el top 10 de la Qualy del Gran Premio de España

Escoltaron en Q3 a Norris, Kimi Antonelli (Mercedes), 2° a +'' 011/1000; 3°, Max Verstappen (Red Bull Racing) a +0'' 140/1000. El compañero de Franco Colapinto en Alpine, el francés Pierre Gasly, quedó con el 14° tiempo tras ser eliminado en la Q2.

El Gran Premio de España y una Qualy complicada y con banderas rojas

En la Q2 parecía que todo se complicaba para Colapinto, debido a que en los primeros minutos ambos Alpine salieron a pista y volvieron rápidamente a boxes. Fue por esto que tanto el argentino como Gasly tuvieron un solo intento en esta sesión. Allí fue cuando apareció la mejor versión de Franco Colapinto, quien voló en el Circuito de Madring para registrar un tiempo de 1' 33'' 038/1000 y así meterse entre los 10 mejores.

Finalmente, en la tercera tanda clasificatoria, Colapinto volvió a mantener el buen nivel para terminar por delante del británico Arvid Lindblad (Racing Bulls) y solo por debajo de los pilotos de las cuatro escuderías líderes, que son Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull.

La definición de la Q3 fue apasionante, ya que en los últimos segundos Norrris pudo marcar el mejor tiempo para sacarle solo 11 milésimas al italiano y líder del campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes).

El top 5 lo completaron el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), el británico Lewis Hamilton (Ferrari) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

En pocas palabras

  • Franco Colapinto: El argentino clasificó 9° en la Q1 del Gran Premio de España.
  • Compañero de equipo: Pierre Gasly finalizó 11° en la misma tanda clasificatoria.
  • Más rápido: Antonelli con Mercedes lideró la clasificación en el circuito madrileño.
Resumen generado por Thinkindot AI

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