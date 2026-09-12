Franco Colapinto top 10: largará en el 9° lugar en el Gran Premio de España

Lando Norris. El piloto de McLaren desbancó de la pole position al italiano Kimi Antonelli (Mercedes) en los últimos giros del la Q3 del Gran Premio de España.

Así quedó el top 10 de la Qualy del Gran Premio de España

Escoltaron en Q3 a Norris, Kimi Antonelli (Mercedes), 2° a +'' 011/1000; 3°, Max Verstappen (Red Bull Racing) a +0'' 140/1000. El compañero de Franco Colapinto en Alpine, el francés Pierre Gasly, quedó con el 14° tiempo tras ser eliminado en la Q2.

El Gran Premio de España y una Qualy complicada y con banderas rojas

En la Q2 parecía que todo se complicaba para Colapinto, debido a que en los primeros minutos ambos Alpine salieron a pista y volvieron rápidamente a boxes. Fue por esto que tanto el argentino como Gasly tuvieron un solo intento en esta sesión. Allí fue cuando apareció la mejor versión de Franco Colapinto, quien voló en el Circuito de Madring para registrar un tiempo de 1' 33'' 038/1000 y así meterse entre los 10 mejores.

Finalmente, en la tercera tanda clasificatoria, Colapinto volvió a mantener el buen nivel para terminar por delante del británico Arvid Lindblad (Racing Bulls) y solo por debajo de los pilotos de las cuatro escuderías líderes, que son Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull.

La definición de la Q3 fue apasionante, ya que en los últimos segundos Norrris pudo marcar el mejor tiempo para sacarle solo 11 milésimas al italiano y líder del campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes).

El top 5 lo completaron el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), el británico Lewis Hamilton (Ferrari) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).