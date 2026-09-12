Mejorando a buen paso Franco Colapinto logró con su Alpine el 9° mejor tiempo en la tanda definitiva (Q3) de la Clasificación oficial del Gran Premio de España. El más veloz fue Lando Norris, con McLaren, y desbancando a Antonelli, que había dominando en el circuito Madring, de la capital española, por 11 milésimas.
Franco Colapinto top 10: largará en el 9° lugar en el Gran Premio de España
El argentino Franco Colapinto logró el 9° en Q3, mientras que su compañero en Alpine llegó 14°. La pole position del Gran Premio de España fue para Lando Norris
El argentino Colapinto cerró bien los ensayos libres este sábado y pudo demostrar mejoras en la Clasificación, donde superó el primer corte tras obtener el 9° tiempo. Ya en Q2, el pilarense siguió acelerando y se quedó con el 8° registro. Finalmente, en Q3 se quedó con el 9° registro, a +1'' 079/1000 de Norris, que cronometró 1 minuto 31 segundos y 824 milésimas (1' 31'' 824/1000).
La carrera del Gran Premio de España de Fórmula 1 será este domingo a las 10 de la mañana (hora de Argentina), con televisación de Fox Sports y la plataforma Disney+ Premium.
Así quedó el top 10 de la Qualy del Gran Premio de España
Escoltaron en Q3 a Norris, Kimi Antonelli (Mercedes), 2° a +'' 011/1000; 3°, Max Verstappen (Red Bull Racing) a +0'' 140/1000. El compañero de Franco Colapinto en Alpine, el francés Pierre Gasly, quedó con el 14° tiempo tras ser eliminado en la Q2.
El Gran Premio de España y una Qualy complicada y con banderas rojas
En la Q2 parecía que todo se complicaba para Colapinto, debido a que en los primeros minutos ambos Alpine salieron a pista y volvieron rápidamente a boxes. Fue por esto que tanto el argentino como Gasly tuvieron un solo intento en esta sesión. Allí fue cuando apareció la mejor versión de Franco Colapinto, quien voló en el Circuito de Madring para registrar un tiempo de 1' 33'' 038/1000 y así meterse entre los 10 mejores.
Finalmente, en la tercera tanda clasificatoria, Colapinto volvió a mantener el buen nivel para terminar por delante del británico Arvid Lindblad (Racing Bulls) y solo por debajo de los pilotos de las cuatro escuderías líderes, que son Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull.
La definición de la Q3 fue apasionante, ya que en los últimos segundos Norrris pudo marcar el mejor tiempo para sacarle solo 11 milésimas al italiano y líder del campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes).
El top 5 lo completaron el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), el británico Lewis Hamilton (Ferrari) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).
En pocas palabras
- Franco Colapinto: El argentino clasificó 9° en la Q1 del Gran Premio de España.
- Compañero de equipo: Pierre Gasly finalizó 11° en la misma tanda clasificatoria.
- Más rápido: Antonelli con Mercedes lideró la clasificación en el circuito madrileño.