La tenista rusa nacionalizada kasaja Yelena Rybakina volvió a demostrar su potencial y derrotó a Aryna Sabalenka en la gran final femenina del US Open disputada este sábado por la noche -hora argentina- en el estadio Arthur Ashe del complejo de Flushing Meadows, en Nueva York.
Yelena Rybakina se quedó con el US Open y evitó el triplete de Aryna Sabalenka en Flushing Meadows
La tenista kazaja Yelena Rybakina se impuso en la final femenina del US Open cortando la racha de dos ediciones consecutivas de Aryna Sabalenka
Rybakina se impuso con un tanteador de 6-4, 5-7 y 6-2 en 2 horas y 21 minutos y repitió su triunfo sobre Sabalenka como en la final del Abierto de Australia en enero. De esta forma logró su tercer Grand Slam, y ahora solo le falta el trofeo de Roland Garros para completar la colección de estos máximos certámenes en su carrera, ya que en 2022 había ganado Wimbledon.
Yelena Rybakina ganó con el US Open el tercer Grand Slam de su carrera
Yelena había puesto fin al reinado de 99 semanas de Aryna Sabalenka en el puesto número 1 del ranking WTA. En esta final del US Open, también impidió que la bicampeona defensora conquistara su tercer título consecutivo.
"Es difícil encontrar las palabras en este momento", confesó Rybakina durante la ceremonia de entrega del trofeo de campeona del US Open. "Sinceramente, no esperaba algo así de este torneo".
Para finalizar dijo: "He estado lidiando con algunas lesiones, pero de alguna manera todo se alineó a mi favor... Llevo 10 años viniendo aquí y nunca había tenido éxito. Nada parecido a esto; es simplemente increíble. Me estoy enamorando cada vez más de Nueva York".
En pocas palabras
- Yelena Rybakina: Se consagró campeona del US Open tras vencer a Aryna Sabalenka.
- Victoria clave: Rybakina cortó la racha de dos títulos consecutivos de Sabalenka.
- Declaraciones: La campeona expresó su sorpresa y amor por Nueva York.