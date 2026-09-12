Habrá un local definiendo el US Open: Ben Shelton derrotó a Frances Tiafoe y se metió en la gran final

El estadounidense Ben Shelton (8° en la ATP) le ganó el duelo de locales a Frances Tiafoe (11°) para meterse en la gran definición del US Open. Allí el nacido en Atlanta, Georgia, enfrentará al número dos del ranking, el alemán Alexander Zverev, vencedor del ruso Karen Khachanov (50°).
Benjamin Ben Todd Shelton, disputará su primera final de un Grand Slam, luego de imponerse este viernes por la noche por 4-6, 6-3, 6-3 y 7-5 luego de 3 horas y 17 minutos de juego.
El US Open se definirá entre Shelton y Zverev
El encuentro comenzó mejor para Frances Tiafoe, que en el primer set fue muy superior a su oponente y aprovechó una de las dos chances que se le presentaron para quebrar y así tomar ventaja con un sólido 6-4 para cerrar el parcial.
Ben Shelton reaccionó de inmediato y dio vuelta la situación en el segundo set, para rápidamente ponerse 2-0. Pese a una recuperación de su oponente, el estadounidense consiguió un nuevo quiebre e igualó el encuentro con un 6-3 a favor.
En el tercer set, Shelton amplió su dominio, ya que consiguió dos rupturas de servicio y no le dio ninguna oportunidad a su oponente, para conseguir otro sólido 6-3.
Finalmente, Shelton pudo sacar adelante un complicado cuarto set en el que salvó tres chances de quiebre, para conseguir la ruptura en el duodécimo game que le dio el triunfo.
De esta manera, Shelton se metió en la gran final del US Open, instancia en la que tendrá como oponente al alemán Zverev, quien este viernes por la tarde derrotó al ruso Karen Khachanov por 6-4, 7-6(7) y 7-6(6).
El estadounidense, además, cuenta con la gran presión de tener que cortar con la sequía de 23 años sin tenistas de su país campeones de Grand Slam. La última vez que ocurrió esto fue cuando Andy Roddick conquistó el US Open 2003.