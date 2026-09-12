Habrá un local definiendo el US Open: Ben Shelton derrotó a Frances Tiafoe y se metió en la gran final

Ben Shelton reaccionó de inmediato y dio vuelta la situación en el segundo set, para rápidamente ponerse 2-0. Pese a una recuperación de su oponente, el estadounidense consiguió un nuevo quiebre e igualó el encuentro con un 6-3 a favor.

En el tercer set, Shelton amplió su dominio, ya que consiguió dos rupturas de servicio y no le dio ninguna oportunidad a su oponente, para conseguir otro sólido 6-3.

Finalmente, Shelton pudo sacar adelante un complicado cuarto set en el que salvó tres chances de quiebre, para conseguir la ruptura en el duodécimo game que le dio el triunfo.

De esta manera, Shelton se metió en la gran final del US Open, instancia en la que tendrá como oponente al alemán Zverev, quien este viernes por la tarde derrotó al ruso Karen Khachanov por 6-4, 7-6(7) y 7-6(6).

El estadounidense, además, cuenta con la gran presión de tener que cortar con la sequía de 23 años sin tenistas de su país campeones de Grand Slam. La última vez que ocurrió esto fue cuando Andy Roddick conquistó el US Open 2003.