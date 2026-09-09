US Open: cómo sigue el torneo tras la remontada épica de Tiafoe y la derrota de Alcaraz

El desenlace fue dramático, pero Tiafoe logró imponerse en el desempate decisivo después de cuatro horas y 38 minutos de juego para meterse entre los cuatro mejores del Grand Slam. Su rival será otro compatriota, Ben Shelton.

Carlos Alcaraz se despidió del US Open

El otro local, Ben Shelton derrotó durante la madrugada de este miércoles a Carlos Alcaraz en un partidazo que lo clasificó las semifinales del US Open. Con esta victoria, el torneo tendrá un nuevo ganador (el vigente era el español) y podrá romperse quizás la marca que ostenta Juan Martín del Potro, quien es el único no europeo que ganó en los últimos 88 torneos de Grand Slam que se disputaron.

Shelton, que va en busca de su primer título de Grand Slam, se impuso por 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6(7) en un encuentro que se extendió durante 4 horas y 28 minutos.

De esta manera, el estadounidense clasificó por segunda ocasión en su carrera a las semifinales del Grand Slam que se lleva a cabo en su país. Su único antecedente en esta instancia databa de 2023, cuando el serbio Novak Djokovic lo derrotó en sets corridos en un tenso partido.

Con Shelton en semifinales, se acerca la ilusión de que un estadounidense gane un Major por primera vez desde Andy Roddick en este certamen en la temporada 2003.

Cómo siguen los cuartos de final del US Open

Karen Khachanov (RUS) vs. Alexander Blockx (BEL): 15.30 aproximadamente (depende del horario de finalización del femenino)

Alexander Zverev (GER) vs. Botic Van de Zandschulp (NED): 20.30. aproximadamente.

femenino