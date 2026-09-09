La Bombonera silbó a Jonathan Calleri, lo amonestaron y se perderá la vuelta

Boca se quedó con la primera serie frente a San Pablo por Copa Sudamericana en un partido donde uno de sus jugadores disputaba un partido especial ya que Jonathan Calleri iba a volver a La Bombonera, pero ahora defendiendo los colores de otro club.
Jonathan Calleri no tuvo la noche de sus sueños en su regreso a La Bombonera y, para colmo, se perderá el partido de vuelta en el MorumBIS
Boca se quedó con la primera serie frente a San Pablo por Copa Sudamericana en un partido donde uno de sus jugadores disputaba un partido especial ya que Jonathan Calleri iba a volver a La Bombonera, pero ahora defendiendo los colores de otro club.
Así lo expresó al conocer el cruce por cuartos de final: "Va a ser un partido muy especial para mí. Voy a regresar a La Bombonera después de once años"; además, había manifestado entusiasmado: "Toda mi familia va a estar allá y tengo muchos amigos que seguramente me deben estar mandando mensajes".
No obstante, el recibimiento de los hinchas Xeneizes no fue el esperado.
La presencia de Calleri en La Bombonera no pasó desapercibida porque fue silbado por los hinchas cuando anunciaron su nombre y cuando salió reemplazado, pero el delantero de 32 años se lo tomó con tranquilidad: "Es normal, siempre se silba a los contrincantes. No tengo ningún problema, yo sé lo que hice acá: fui muy feliz".
El jugador del San Pablo tuvo una sola chance de convertir cuando recibió cerca del punto de penal, pero abrió demasiado su pie derecho y la pelota se fue por el costado de un palo, por lo que su participación durante 82 minutos poco pesó.
Para colmo, a los 15 minutos del segundo tiempo tuvo una discusión con Tomás Belmonte y Calleri le pegó un leve cabezazo que el árbitro decidió sancionar con tarjeta amarilla.
Al llegar a su tercera amonestación en la competencia no podrá ser parte del partido de vuelta que se disputará el próximo martes a partir de las 21.30 en el MorumBIS.
Aunque no podrá estar presente en la revancha el delantero se mostró confiado en que su equipo logrará dar vuelta la serie: "Vamos a hacer todo para dar vuelta el partido en el Morumbí. Tenemos muchas chances".
Calleri jugó en Boca entre mediados de 2014 y finales de 2015 teniendo como entrenador al Vasco Arruabarrena. Jugó 61 partidos, marcando 23 goles y ganando dos títulos: