Rodolfo Arruabarrena y la importancia del triunfo de Boca vs San Pablo: "Ha sido más un partido de Copa Libertadores"

"Son partidos muy cerrados, es muy raro o son pocos los partidos que hay un resultado abultado. Con el miedo muchas veces de no cometer errores se ven partido más cerrados y tácticos, con miedo a cometer errores no son vistoso. Es un clásico, dos clubes con mucha historia y nosotros solo hemos ganado los primeros 90, ahora trataremos de ir allá a ir a jugar el partido con nuestras armas para poder clasificar", agregó Arruabarrena sobre el duelo ante San Pablo, en el que Boca se impuso 1 a 0 en la Bombonera por la ida de cuartos de final.

Por otra parte, el entrenador se refirió a la seguidilla de partidos que ha tenido que afrontar Boca y que han repercutido en la salud del plantel. "Es complicado el tema de jugar tan seguido. En estos días hubo tres o cuatro chicos con gripe, que por suerte no tuvieron fiebre entre los viajes, como Palacios o Ascacíbar. Ellos quieren estar, eso me pone bien porque sé que están con ganas. De jugar tan seguido, algún soldado se nos va a caer y espero tener a alguien en condiciones de reemplazarlo".

El partido de vuelta entre Boca y San Pablo se jugará el martes 15 de septiembre, a las 21.30 en el estadio Morumbí, y el vencedor avanzará a las semifinales de la Copa Sudamericana.