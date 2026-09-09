Rodolfo Arruabarrena y la importancia del triunfo de Boca vs San Pablo: "Ha sido más un partido de Copa Libertadores"

Boca consiguió un triunfo importantísimo en la Bombonera ante San Pablo y se ilusiona con avanzar en Copa Sudamericana buscando adjudicarse un anhelado título internacional.
Rodolfo Arruabarrena destacó el partido que hizo Boca ante San Pablo en la Bombonera por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana
Boca consiguió un triunfo importantísimo en la Bombonera ante San Pablo y se ilusiona con avanzar en Copa Sudamericana buscando adjudicarse un anhelado título internacional.
El equipo de Rodolfo Arruabarrena quedó bien posicionado e irá con ventaja a la revancha en Brasil gracias al gol de Miguel Merentiel. En conferencia de prensa, el DT destacó la seriedad de la victoria del Xeneize.
Luego del partido, el Vasco Arruabarrena analizó la victoria y resaltó la jerarquía de ambos clubes en un complicado duelo por Copa Sudamericana. "Ha sido un partido más de Copa Libertadores que de Sudamericana. Semifinal o cuartos de Libertadores pero lamentablemente ambos estamos en Copa Sudamericana y ha sido un partido muy táctico, sabíamos que todos los detalles iban a ser importantes y tratar de no cometer errores tontos. Estuvimos serios, arrancaron mejor ellos, nos fuimos asentando en el partido y creo que después tuvimos el control", aseguró el DT de Boca.
"Son partidos muy cerrados, es muy raro o son pocos los partidos que hay un resultado abultado. Con el miedo muchas veces de no cometer errores se ven partido más cerrados y tácticos, con miedo a cometer errores no son vistoso. Es un clásico, dos clubes con mucha historia y nosotros solo hemos ganado los primeros 90, ahora trataremos de ir allá a ir a jugar el partido con nuestras armas para poder clasificar", agregó Arruabarrena sobre el duelo ante San Pablo, en el que Boca se impuso 1 a 0 en la Bombonera por la ida de cuartos de final.
Por otra parte, el entrenador se refirió a la seguidilla de partidos que ha tenido que afrontar Boca y que han repercutido en la salud del plantel. "Es complicado el tema de jugar tan seguido. En estos días hubo tres o cuatro chicos con gripe, que por suerte no tuvieron fiebre entre los viajes, como Palacios o Ascacíbar. Ellos quieren estar, eso me pone bien porque sé que están con ganas. De jugar tan seguido, algún soldado se nos va a caer y espero tener a alguien en condiciones de reemplazarlo".
El partido de vuelta entre Boca y San Pablo se jugará el martes 15 de septiembre, a las 21.30 en el estadio Morumbí, y el vencedor avanzará a las semifinales de la Copa Sudamericana.