Enzo Fernández tuvo el mejor debut con el City en la Champions: asistencia para Haaland y triunfazo ante Porto

Enzo Fernández tuvo una gran labor este martes. El volante de la Selección argentina en el Manchester City, que venció por 2 a 0 al Porto, en el Estádio do Dragão de Portugal, por la primera fecha de la Fase de Liga de la Champions League.
Enzo Fernández tuvo una gran labor en el Manchester City, que venció al Porto, en Portugal, por la primera fecha de la Fase de Liga de la Champions
Enzo Fernández tuvo una gran labor este martes. El volante de la Selección argentina en el Manchester City, que venció por 2 a 0 al Porto, en el Estádio do Dragão de Portugal, por la primera fecha de la Fase de Liga de la Champions League.
El Manchester City se impuso con los goles de Erling Haaland; el primero fue en el arranque del segundo tiempo tras una asistencia de Enzo Fernández, quien disputó su primer partido en el certamen europeo con la camiseta ciudadana. El subcampeón del mundo llegó al City proveniente del Chelsea a cambio de 146 millones de euros.
El volante argentino fue titular en el elenco que dirige Enzo Maresca y fue la figura del encuentro. El Porto tuvo desde el inicio a Nehuén Pérez y al ex jugador de Boca Juniors Alan Varela.
A los 2 minutos del complememento, Fernández recibió la pelota sobre la izquierda del área y ejecutó un centro que Haaland cabeceó al segundo palo para vencer al arquero portugués y abrir el marcador. Sobre el final del partido el noruego puso el 2-0.
Haaland llegó a 35 goles en 39 partidos en la Champions League con la camiseta del City, y quedó a solo un tanto del récord del club que ostenta Sergio Agüero, con 36.
Enzo Fernández habló tras el triunfazo del equipo inglés y dijo: "Fue un juego de mucho físico, sabemos que la Champions demanda eso. Fue un partido intenso pero lindo, muy contento con el resultado. Jugué acá con Benfica, es un campo muy difícil. Me acuerdo que me sacaron en el entretiempo porque tuve un partido muy malo. El sueño siempre está, y es ser campeones. La historia de Manchester manda eso, intentaremos ganar el trofeo".