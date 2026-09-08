Enzo Fernández tuvo el mejor debut con el City en la Champions: asistencia para Haaland y triunfazo ante Porto

A los 2 minutos del complememento, Fernández recibió la pelota sobre la izquierda del área y ejecutó un centro que Haaland cabeceó al segundo palo para vencer al arquero portugués y abrir el marcador. Sobre el final del partido el noruego puso el 2-0.

Haaland llegó a 35 goles en 39 partidos en la Champions League con la camiseta del City, y quedó a solo un tanto del récord del club que ostenta Sergio Agüero, con 36.

Qué dijo Enzo Fernández tras el gran triunfo del Manchester City

Enzo Fernández habló tras el triunfazo del equipo inglés y dijo: "Fue un juego de mucho físico, sabemos que la Champions demanda eso. Fue un partido intenso pero lindo, muy contento con el resultado. Jugué acá con Benfica, es un campo muy difícil. Me acuerdo que me sacaron en el entretiempo porque tuve un partido muy malo. El sueño siempre está, y es ser campeones. La historia de Manchester manda eso, intentaremos ganar el trofeo".