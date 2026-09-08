La Federación Mendocina de Box dictará un curso de árbitro y juez provincial de boxeo

"La idea de la Federación es renovar el staff de árbitros y jueces, sumando nuevos aspirantes y que los actuales puedan renovar sus credenciales", expresó Luján.

El árbitro Javier Luján pondrá su experiencia, junto a Oscar Sosa, para preparar a los nuevos árbitros y jueces del pugilismo mendocino. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

"El hacer el dictado de los cursos en modo remoto nos va a permitir que participen interesados de todos los rincones de la provincia y que surjan jueces y árbitros en el Sur, el Este y el Valle de Uco", agregó el árbitro con más de 100 peleas profesionales a cuesta y varias de ellas por títulos mundiales.

Para finalizar, Javier Luján sumó que "Los nuevos árbitros y jueces serán de nivel provincial, y quedarán listos para luego hacer los cursos de la FAB (Federación Argentina) y lograr la credencial de nivel nacional".

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