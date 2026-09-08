Este lunes la Federación Mendocina de Box lanzó oficialmente el anuncio de la iniciación de cursos de capacitación para nuevos árbitros y jueces de boxeo a nivel provincial. El dictado abarcará cursos online y también habrá prácticas presenciales, con trabajos de campo, a cargo de autoridades reconocidas de la entidad.
La Federación Mendocina de Box dictará un curso de árbitro y juez provincial de boxeo
La Federación Mendocina de Box dictará cursos online y presenciales para árbitro y juez de boxeo de nivel provincial
Los cursos tendrán una duración de tres meses y comenzarán el próximo miércoles 23 de septiembre, a las 22, vía Meet, lo que permitirá cursar la capacitación a los interesados de cualquier punto de la provincia. Los encargados del dictado serán los árbitros nacionales Javier Luján y Oscar Sosa.
Cursos online para sacar nuevos árbitro y jueces de boxeo
Quien estará a cargo del dictado de las clases será el internacional Javier Luján, además vicepresidente de la Federación Mendocina de Box, acompañado del experimentado Oscar Sosa.
"La idea de la Federación es renovar el staff de árbitros y jueces, sumando nuevos aspirantes y que los actuales puedan renovar sus credenciales", expresó Luján.
"El hacer el dictado de los cursos en modo remoto nos va a permitir que participen interesados de todos los rincones de la provincia y que surjan jueces y árbitros en el Sur, el Este y el Valle de Uco", agregó el árbitro con más de 100 peleas profesionales a cuesta y varias de ellas por títulos mundiales.
Para finalizar, Javier Luján sumó que "Los nuevos árbitros y jueces serán de nivel provincial, y quedarán listos para luego hacer los cursos de la FAB (Federación Argentina) y lograr la credencial de nivel nacional".
Los informes e inscripciones pueden realizarse al mail [email protected] o por Whatsapp al número 261-7021645.
En pocas palabras
- Capacitación de Boxeo: La Federación Mendocina de Box lanza cursos online y presenciales para formar nuevos árbitros y jueces provinciales.
- Modalidad y Duración: Los cursos durarán tres meses, comenzando el 23 de septiembre vía Meet, con prácticas presenciales a cargo de Javier Luján y Oscar Sosa.
- Objetivo de la Federación: Renovar el staff de árbitros y jueces, permitiendo la participación de interesados de toda la provincia y aspirar a credenciales nacionales.