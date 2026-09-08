Lautaro Martínez dio una asistencia, pero el Inter cayó ante Real Madrid en el Bernabéu

Así el Real Madrid es puntero del certamen junto al Real Betis español, el Aston Villa inglés, el Borussia Dortmund alemán y el AEK Atenas griego.

A los 14 minutos el equipo español se puso en ventaja con un error defensivo en la salida que permitió que el delantero Brahim Díaz filtre una pelota para Mbappé, quien definió ante el achique del arquero rival para el 1-0.

A los 23 minutos de la primera parte, el Merengue puso el 2-0 con un error grosero del arquero Josep Martínez, que quiso pisar la pelota hacia atrás la pelota para eludir la presión de Federico Valverde, quien trabó abajo y marcó el gol.

El descuento llegó a los 32 minutos del complemento, con un nuevo centro atrás de Lautaro Martínez para Carlos Augusto, que remató de primera y puso el 2-1 final.

Mbappé marcó uno de los goles del Real Madrid.

Pese a la presión del equipo de Milán sobre el tiempo reglamentario, el Merengue logró aguantar la embestida, sostuvo la ventaja y celebró una victoria clave en su camino por defender el prestigio en la máxima competencia de Europa.

Lo que viene para el Inter y el Real Madrid en la Champions League

Por la segunda fecha de la Champions, los Nerazzurri recibirán a Brujas de Bélgica; mientras que Real Madrid visitará a la Roma de Paulo Dybala y Matías Soulé.