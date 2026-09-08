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Comienzan los cuartos

Boca recibe en La Bombonera a San Pablo por la Copa Sudamericana: horario, posibles formaciones y dónde verlo

Aunque el Vasco tendrá bajas, Boca volverá a alinear a sus titulares en el segundo certamen internacional más importante del continente

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Leandro Paredes volverá a portar la cinta de capitán en Boca.

Leandro Paredes volverá a portar la cinta de capitán en Boca.

Boca volverá a presentarse en la Copa Sudamericana luego de superar los octavos de final frente a Recoleta (con un global de 7 a 1), pero los cuartos se avecinan como una parada complicada: delante tendrá a San Pablo en el primer partido de la serie, que se disputará en La Bombonera.

La cita es a partir de las 21:30 y el Vasco Arruabarrena podrá contar con sus jugadores titulares, ya que frente a Gimnasia y Esgrima decidió poner en cancha a un equipo alternativo, para alegría del conjunto mendocino, que pudo sacar un empate que le permitió continuar como puntero del Grupo A de la Liga Profesional.

Además, el hincha de Boca respira tranquilo: Leandro Paredes volverá a ser titular luego de sufrir una molestia muscular.

Santiago Ascac&iacute;bar sufri&oacute; un cuadro febril, pero volver&aacute; a ser titular en Boca.

Santiago Ascacíbar sufrió un cuadro febril, pero volverá a ser titular en Boca.

Boca presentará a un equipo renovado

Boca presentó a tres habituales titulares en Mendoza: Álvaro Montero, Tomás Belmonte y Alan Velasco, quien jugó su mejor partido desde que llegó al Xeneize. En cuanto a dudas solo se presenta una en la saga central ya que el Vasco tendrá que elegir entre Facundo Herrera o Marco Pellegrino.

Otro regreso importante es el de Santiago Ascacíbar, quien presentó un cuadro febril y no pudo entrenar con normalidad en las dos últimas prácticas; en cuanto a los delanteros el entrenador también propusto cambios ya que Enner Valencia jugó 90 minutos contra el Lobo y no hizo pie en ningún momento.

Ante ese panorama volverá Miguel Merentiel y estará acompañado por Sebastián Villa, aunque el colombiano nunca recuperó el nivel que supo tener en Independiente Rivadavia y todavía no despega en un equipo que necesita que encuentre su mejor versión ya que tiene por delante la triple competencia.

La lista de convocados de Boca para disputar los cuartos de Copa Sudamericana.

La lista de convocados de Boca para disputar los cuartos de Copa Sudamericana.

La posible formación de Boca vs. San Pablo

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera o Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Dónde ver Boca vs. San Pablo

  • Hora: 21.30.
  • TV: ESPN, Disney+ Premium.
  • Árbitro: Piero Maza (Chile).
  • VAR: Fernando Vejar (Chile.
  • Estadio: Bombonera.

La serie se definirá el próximo martes 15 de septiembre desde las 21.30 en el MorumBIS, Brasil; el ganador se enfrentará a quien se imponga en la serie entre Independiente Santa Fe y Vasco da Gama.

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