Boca recibe en La Bombonera a San Pablo por la Copa Sudamericana: horario, posibles formaciones y dónde verlo

Santiago Ascacíbar sufrió un cuadro febril, pero volverá a ser titular en Boca.

Boca presentará a un equipo renovado

Boca presentó a tres habituales titulares en Mendoza: Álvaro Montero, Tomás Belmonte y Alan Velasco, quien jugó su mejor partido desde que llegó al Xeneize. En cuanto a dudas solo se presenta una en la saga central ya que el Vasco tendrá que elegir entre Facundo Herrera o Marco Pellegrino.

Otro regreso importante es el de Santiago Ascacíbar, quien presentó un cuadro febril y no pudo entrenar con normalidad en las dos últimas prácticas; en cuanto a los delanteros el entrenador también propusto cambios ya que Enner Valencia jugó 90 minutos contra el Lobo y no hizo pie en ningún momento.

Ante ese panorama volverá Miguel Merentiel y estará acompañado por Sebastián Villa, aunque el colombiano nunca recuperó el nivel que supo tener en Independiente Rivadavia y todavía no despega en un equipo que necesita que encuentre su mejor versión ya que tiene por delante la triple competencia.

La lista de convocados de Boca para disputar los cuartos de Copa Sudamericana.

La posible formación de Boca vs. San Pablo

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera o Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Dónde ver Boca vs. San Pablo

Hora: 21.30.

TV: ESPN, Disney+ Premium.

Árbitro: Piero Maza (Chile).

VAR: Fernando Vejar (Chile.

Estadio: Bombonera.

La serie se definirá el próximo martes 15 de septiembre desde las 21.30 en el MorumBIS, Brasil; el ganador se enfrentará a quien se imponga en la serie entre Independiente Santa Fe y Vasco da Gama.