Huawei enfrenta en Nueva York un juicio por crimen organizado y robo de tecnología

Los fiscales afirman que Huawei utilizó una empresa pantalla en Hong Kong, Skycom, para vender tecnología a Irán.

Además, los fiscales afirman que Huawei utilizó una empresa pantalla en Hong Kong, Skycom, para vender tecnología a Irán en violación de sanciones, y que su directora financiera, Meng Wanzhou, engañó a HSBC sobre estas operaciones.

Meng fue arrestada en Canadá en 2018 y liberada en 2021 tras un acuerdo que incluyó un intercambio de prisioneros.

Un juicio que refleja la tensión tecnológica entre EE.UU. y China

El proceso judicial llega en un momento de fuerte competencia tecnológica global. Huawei, líder mundial en equipamiento para redes inalámbricas, está vetada en Estados Unidos y otros países occidentales por considerarse un riesgo de seguridad.

La empresa también enfrenta restricciones que le impiden acceder a chips y tecnología estadounidense, lo que la llevó a acelerar su desarrollo propio de microprocesadores.

Durante la primera administración de Donald Trump, Washington presionó a sus aliados para excluir a Huawei de las redes 5G y amplió las acusaciones penales contra la compañía.

China, por su parte, denunció “bullying económico” y acusó a Estados Unidos de usar la seguridad nacional como excusa para frenar a empresas chinas.

El juicio en Nueva York no solo definirá la responsabilidad penal de Huawei, sino que también se convierte en un capítulo clave de la disputa global por la tecnología y el control de las redes estratégicas. El caso podría marcar precedentes sobre el alcance de la ley estadounidense en delitos tecnológicos transnacionales.