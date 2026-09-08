Quién era "Tiny" Ubiribo, el influencer que murió tras hacerse un engrosamiento de pene

Horas después del tratamiento, la pareja acudió a un centro de masajes en el hotel Marriott donde se hospedaban. Fue allí donde el inlfuencer comenzó a manifestar un severo dolor en el pecho, para luego desmayarse en dos oportunidades.

A pesar de ser trasladado de urgencia a un centro médico local donde le practicaron maniobras de reanimación durante más de 100 minutos, los médicos no pudieron salvarle la vida y se constató su deceso.

La autopsia reveló una embolia pulmonar causada por la cirugía.

La autopsia practicada en el Reino Unido confirmó que la muerte se produjo por una embolia pulmonar: el producto inyectado durante la cirugía ingresó al torrente sanguíneo y bloqueó las arterias pulmonares de forma irreversible.

"Tiny" Ubiribo: excentricidad, redes y una despedida en oro

Con más de 185.000 seguidores en Instagram, Igho "Tiny" Ubiribo era una figura altamente influyente en el ámbito empresarial y de las redes de Inglaterra y Nigeria. Vivía entre una imponente mansión en Los Ángeles y un exclusivo departamento en Londres.

En 2022 había sido noticia tras celebrar una ostentosa boda en Zimbabue valuada en casi medio millón de dólares. Su despedida no estuvo exenta del mismo nivel de excentricidad que marcó su vida: su funeral en Londres contó con la presencia de figuras internacionales de la música y fue sepultado en un ataúd cubierto de oro.