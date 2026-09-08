El trágico desenlace de Igho “Tiny” Ubiribo conmocionó en las últimas horas, luego de que se confirmara que el fallecimiento del reconocido influencer de 43 años fue provocada por complicaciones posteriores a una cirugía de engrosamiento de pene.
Quién era "Tiny" Ubiribo, el influencer que murió tras hacerse un engrosamiento de pene
El reconocido empresario británico-nigeriano sufrió una inesperada complicación médica que resultó letal
El empresario, famoso por ostentar una vida repleta de lujos y viajes en sus redes, se encontraba disfrutando de unas vacaciones en Bangkok, Tailandia, junto a su esposa Danielle Simba Allen al momento de su muerte.
Una cirugía con desenlace fatal
Según confirmaron las investigaciones judiciales llevadas a cabo por la Justicia británica, Ubiribo acudió a una clínica privada en la capital tailandesa para someterse a un procedimiento de engrosamiento y alargamiento peneano mediante la aplicación de 40 mililitros de ácido hialurónico combinado con lidocaína.
Horas después del tratamiento, la pareja acudió a un centro de masajes en el hotel Marriott donde se hospedaban. Fue allí donde el inlfuencer comenzó a manifestar un severo dolor en el pecho, para luego desmayarse en dos oportunidades.
A pesar de ser trasladado de urgencia a un centro médico local donde le practicaron maniobras de reanimación durante más de 100 minutos, los médicos no pudieron salvarle la vida y se constató su deceso.
La autopsia practicada en el Reino Unido confirmó que la muerte se produjo por una embolia pulmonar: el producto inyectado durante la cirugía ingresó al torrente sanguíneo y bloqueó las arterias pulmonares de forma irreversible.
"Tiny" Ubiribo: excentricidad, redes y una despedida en oro
Con más de 185.000 seguidores en Instagram, Igho "Tiny" Ubiribo era una figura altamente influyente en el ámbito empresarial y de las redes de Inglaterra y Nigeria. Vivía entre una imponente mansión en Los Ángeles y un exclusivo departamento en Londres.
En 2022 había sido noticia tras celebrar una ostentosa boda en Zimbabue valuada en casi medio millón de dólares. Su despedida no estuvo exenta del mismo nivel de excentricidad que marcó su vida: su funeral en Londres contó con la presencia de figuras internacionales de la música y fue sepultado en un ataúd cubierto de oro.
En pocas palabras
- Influencer: el empresario Igho “Tiny” Ubiribo murió a los 43 años tras complicaciones de una cirugía de pene.
- Procedimiento: se sometió a un engrosamiento peneano en Tailandia con ácido hialurónico y lidocaína.
- Causa de muerte: una embolia pulmonar provocada por el producto inyectado durante la intervención.