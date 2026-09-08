El país de Europa que busca argentinos para cuidar animales con solo 24 horas de trabajo semanales

El gran atractivo del programa radica en un esquema de intercambio muy equilibrado: exige apenas 24 horas semanales de trabajo a cambio de hospedaje sin costo y la provisión de alimentos de origen vegetal.

La iniciativa fue fundada y liderada por Annie, una activista enfocada en la protección y rehabilitación de animales rescatados del maltrato o el abandono. El predio alberga una variada población de más de 80 especies entre las que se cuentan 25 perros, 25 gatos, además de cerdos, caballos, burros, ovejas y gallinas que conviven en libertad supervisada.

Todos los animales conviven en un mismo lugar.

Para los argentinos que evalúan emigrar o realizar un paréntesis en su rutina profesional, esta experiencia en Europa ofrece una inmersión directa en la cultura de Portugal, en una geografía privilegiada por sus montañas y aire puro.

Cómo postularse desde Argentina

El proceso de postulación se realiza de manera 100% digital a través de la plataforma Workaway, la red internacional que vincula anfitriones con colaboradores de todo el mundo. Los interesados deben crearse un perfil activo, verificar las condiciones contractuales del refugio en Portugal y enviar una carta de presentación dirigida a la fundadora.

Este tipo de voluntariados en Europa se consolidan como una puerta de entrada inteligente para quienes proyectan una estancia larga, enriquecedora y con propósito social en el Viejo Continente.