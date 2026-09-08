El país de Europa que busca argentinos para cuidar animales con solo 24 horas de trabajo semanales

La búsqueda de nuevas oportunidades laborales y vivenciales fuera del país sigue siendo una constante para miles de jóvenes en Mendoza y en todo el país. En ese mapa de alternativas, surgió una propuesta sumamente atractiva en Europa.
Sucede que Portugal, uno de los destinos más codiciados, abrió una convocatoria para recibir argentinos dispuestos a brindar tareas de asistencia y bienestar a más de 80 animales rescatados.
Portugal busca a argentinos para cuidar animales rescatados
La oferta, canalizada formalmente a través de redes globales de trabajo voluntario, tiene como epicentro un pintoresco santuario vegano asentado en el corazón rural del país, en las inmediaciones del idílico Parque Nacional de la Serra da Estrela.
El gran atractivo del programa radica en un esquema de intercambio muy equilibrado: exige apenas 24 horas semanales de trabajo a cambio de hospedaje sin costo y la provisión de alimentos de origen vegetal.
La iniciativa fue fundada y liderada por Annie, una activista enfocada en la protección y rehabilitación de animales rescatados del maltrato o el abandono. El predio alberga una variada población de más de 80 especies entre las que se cuentan 25 perros, 25 gatos, además de cerdos, caballos, burros, ovejas y gallinas que conviven en libertad supervisada.
Para los argentinos que evalúan emigrar o realizar un paréntesis en su rutina profesional, esta experiencia en Europa ofrece una inmersión directa en la cultura de Portugal, en una geografía privilegiada por sus montañas y aire puro.
Cómo postularse desde Argentina
El proceso de postulación se realiza de manera 100% digital a través de la plataforma Workaway, la red internacional que vincula anfitriones con colaboradores de todo el mundo. Los interesados deben crearse un perfil activo, verificar las condiciones contractuales del refugio en Portugal y enviar una carta de presentación dirigida a la fundadora.
Este tipo de voluntariados en Europa se consolidan como una puerta de entrada inteligente para quienes proyectan una estancia larga, enriquecedora y con propósito social en el Viejo Continente.
En pocas palabras
- Portugal busca argentinos: El país europeo ofrece alojamiento gratuito y comida vegana a cambio de 24 horas semanales de trabajo para cuidar animales rescatados.
- Santuario vegano: La propuesta se desarrolla en un refugio rural en el Parque Nacional de la Serra da Estrela, hogar de más de 80 animales.
- Postulación digital: Los interesados deben inscribirse a través de la plataforma Workaway, la red global que conecta anfitriones y voluntarios.