Por qué los países de Europa se están llevando su oro de Estados Unidos

Francia aplicó una maniobra similar a principios de año tras liquidar 129 toneladas almacenadas en Estados Unidos. El Banco de Francia utilizó los fondos para adquirir una cantidad equivalente dentro del continente europeo. El cargamento descansa ahora en París. La entidad descartó motivos políticos para justificar el traslado.

Preocupaciones legislativas

Las reubicaciones generaron debates sobre la protección monetaria en el parlamento alemán. Diversos legisladores cuestionaron la conveniencia de mantener grandes volúmenes de activos en Nueva York. Markus Ferber, eurodiputado alemán, alertó: "Trump es errático, nadie puede descartar que algún día se le ocurran ideas creativas sobre cómo tratar las reservas de oro extranjeras".

Michael Jäger, titular de la Asociación de Contribuyentes Europeos, afirmó que el patrimonio nacional ya no estaba seguro bajo control norteamericano. Alemania presenta la mayor exposición al debate internacional, con 1.236 toneladas métricas guardadas en Estados Unidos. La cifra representa alrededor del 37% del total de sus reservas estratégicas.

Joachim Nagel, presidente del Bundesbank, desestimó las advertencias legislativas. Nagel aseguró: "No tengo ninguna duda de que el oro está almacenado de forma segura en la Reserva Federal de Nueva York". El funcionario concluyó: "Eventualmente, Estados Unidos se perjudicaría a sí mismo si cuestionara ese estatus legal, poniendo en riesgo la confianza de los mercados financieros".