Por qué los países de Europa se están llevando su oro de Estados Unidos

El banco central de Países Bajos retiró más de 78 toneladas métricas de oro de Nueva York para resguardarse de la agitación internacional. La decisión convierte al país en el más reciente de Europa en reducir sus existencias del metal en territorio estadounidense.
La institución reasignó un total de 86 toneladas mantenidas en Norteamérica, trasladando gran parte de los activos hacia Londres.
Europa busca fortalecer su autonomía
La medida tiene como objetivo mejorar la preparación del banco frente a posibles crisis. Los funcionarios no culparon a Donald Trump ni sugirieron un plan de confiscación por parte de Washington. Distribuir el patrimonio de manera uniforme entre distintas jurisdicciones disminuye el peligro operativo. Olaf Sleijpen, gobernador del banco neerlandés, precisó: "Con dicha reubicación, hemos mejorado la capacidad de negociación de nuestras reservas".
Francia aplicó una maniobra similar a principios de año tras liquidar 129 toneladas almacenadas en Estados Unidos. El Banco de Francia utilizó los fondos para adquirir una cantidad equivalente dentro del continente europeo. El cargamento descansa ahora en París. La entidad descartó motivos políticos para justificar el traslado.
Preocupaciones legislativas
Las reubicaciones generaron debates sobre la protección monetaria en el parlamento alemán. Diversos legisladores cuestionaron la conveniencia de mantener grandes volúmenes de activos en Nueva York. Markus Ferber, eurodiputado alemán, alertó: "Trump es errático, nadie puede descartar que algún día se le ocurran ideas creativas sobre cómo tratar las reservas de oro extranjeras".
Michael Jäger, titular de la Asociación de Contribuyentes Europeos, afirmó que el patrimonio nacional ya no estaba seguro bajo control norteamericano. Alemania presenta la mayor exposición al debate internacional, con 1.236 toneladas métricas guardadas en Estados Unidos. La cifra representa alrededor del 37% del total de sus reservas estratégicas.
Joachim Nagel, presidente del Bundesbank, desestimó las advertencias legislativas. Nagel aseguró: "No tengo ninguna duda de que el oro está almacenado de forma segura en la Reserva Federal de Nueva York". El funcionario concluyó: "Eventualmente, Estados Unidos se perjudicaría a sí mismo si cuestionara ese estatus legal, poniendo en riesgo la confianza de los mercados financieros".
En pocas palabras
- Europa retira oro: Países Bajos trasladó 78 toneladas de oro de Nueva York a Londres para mitigar riesgos.
- Autonomía y diversificación: Francia también movió oro a Europa, buscando mayor autonomía y diversificar reservas.
- Debate en Alemania: legisladores alemanes expresan preocupación por mantener grandes reservas de oro en Estados Unidos.