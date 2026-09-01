Un influencer mendocino afirmó que la estatua de la plaza San Martín está mal hecha

Alfredo Cornejo compartió un video para recordar el paso de San Martín por Mendoza

Una construcción del Parque San Martín se oculta entre árboles y misterio

El Parque San Martín esconde un anfiteatro griego que muy pocos mendocinos conocen

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