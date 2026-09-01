Un influencer mendocino observó detenidamente la estatua de la Plaza San Martín y afirmó que uno de sus detalles no representa correctamente la historia. Su explicación abrió el debate entre los usuarios de las redes sociales. Mirá el video ⬆️ .
Un influencer mendocino afirmó que la estatua de la plaza San Martín está mal hecha
Según explica un influencer mendocino, cuando un caballo aparece con las dos patas delanteras levantadas, significaría que el prócer murió en batalla. Por eso, cuestiona la estatua de la plaza San Martín, ya que el Libertador murió por causas naturales en Francia
La publicación despertó curiosidad y generó diferentes opiniones sobre uno de los monumentos más conocidos de la Ciudad de Mendoza.
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