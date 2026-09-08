¿Qué significa y por qué el papel higiénico tiene dibujos con relieve?

El último paso de este proceso es el gofrado, que es un procedimiento de diseño de un microrelieve sobre el papel. Luego se enrolla y se envasa. Es justamente el paso del gofrado el que tiene una explicación interesante.

¿Qué significa el dibujo o relieve del rollo de papel higiénico?

El proceso del gofrado en los rollos de papel higiénico es un mecanismo que se realiza con una finalidad funcional y no meramente estética. ¿Qué significa?

Estos dibujos sirven principalmente para que las múltiples capas del papel higiénico se unan bien. El grabado en relieve presiona y conecta las hojas del rollo, evitando así que se separen.

Tiene una finalidad de uso y eficiencia.

Además, el relieve o dibujo en el papel crea canales que aumentan la superficie de contacto y permiten una mayor absorción de líquidos y, por lo tanto, una mejor limpieza.

Gracias a estos dibujos, el papel higiénico se adhiere mejor a la piel y la limpieza es mucho más profunda sin necesidad de lastimar o raspar.

El papel higiénico puede tener líneas u ondas, rombos, celdas, flores o figuras orgánicas, puntos pequeños o algún símbolo representativo de la marca. Ya sabes qué significa este detalle de diseño y por qué es importante más allá de lo estético.

¿Quién inventó el papel higiénico?

El papel higiénico de baño comercial que usamos en la actualidad nació gracias al estadounidense Joseph Gayetty, quien en 1857 inventó el primer papel de baño moderno.

Este papel se vendía como papel medicinal y venía en paquetes de hojas planas con un poco de extracto de aloe vera para prevenir rosaduras e irritaciones.

El papel higiénico es un invento que revolucionó la industria de la higiene.

En 1890, dos hermanos de apellido Scott pensaron en un formato de papel higiénico en rollo, que popularizaron y comenzaron a vender.