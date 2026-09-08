Quizás nunca te pusiste a pensar qué significa el dibujo o patrón de dibujos que viene en el papel higiénico. A veces el papel higiénico viene con flores, con perros, con simples círculos o con garabatos sin sentido. Un detalle de diseño pensado no solo por lo estético o la marca de papel; también tiene un fin de uso interesante.
¿Qué significa y por qué el papel higiénico tiene dibujos con relieve?
El papel higiénico que usamos a diario en el baño suele tener un patrón de dibujos con textura. Te explico qué significa
El papel higiénico está hecho principalmente de fibras de celulosa que se extraen de la madera de árboles o de papel reciclado.
La celulosa se combina con agua para crear una pasta homogénea que luego se blanquea y prensa sobre mallas para eliminar el exceso de agua y generar esas capas finas características.
El último paso de este proceso es el gofrado, que es un procedimiento de diseño de un microrelieve sobre el papel. Luego se enrolla y se envasa. Es justamente el paso del gofrado el que tiene una explicación interesante.
¿Qué significa el dibujo o relieve del rollo de papel higiénico?
El proceso del gofrado en los rollos de papel higiénico es un mecanismo que se realiza con una finalidad funcional y no meramente estética. ¿Qué significa?
Estos dibujos sirven principalmente para que las múltiples capas del papel higiénico se unan bien. El grabado en relieve presiona y conecta las hojas del rollo, evitando así que se separen.
Además, el relieve o dibujo en el papel crea canales que aumentan la superficie de contacto y permiten una mayor absorción de líquidos y, por lo tanto, una mejor limpieza.
Gracias a estos dibujos, el papel higiénico se adhiere mejor a la piel y la limpieza es mucho más profunda sin necesidad de lastimar o raspar.
El papel higiénico puede tener líneas u ondas, rombos, celdas, flores o figuras orgánicas, puntos pequeños o algún símbolo representativo de la marca. Ya sabes qué significa este detalle de diseño y por qué es importante más allá de lo estético.
¿Quién inventó el papel higiénico?
El papel higiénico de baño comercial que usamos en la actualidad nació gracias al estadounidense Joseph Gayetty, quien en 1857 inventó el primer papel de baño moderno.
Este papel se vendía como papel medicinal y venía en paquetes de hojas planas con un poco de extracto de aloe vera para prevenir rosaduras e irritaciones.
En 1890, dos hermanos de apellido Scott pensaron en un formato de papel higiénico en rollo, que popularizaron y comenzaron a vender.
En pocas palabras
- El dibujo del papel higiénico: Tiene una finalidad funcional para unir las capas y mejorar la absorción.
- Proceso de fabricación: Se realiza mediante el gofrado, que crea microrelieves y canales para mayor eficacia.
- Origen del papel higiénico: Joseph Gayetty inventó el primer papel de baño comercial en 1857.