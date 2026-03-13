Adiós al clásico router: Huawei desarrolla un elegante módem para acceder a internet y decorar la sala

router wifi huawei El nuevo router de Huawei que aporta un plus a la decoración.

A pesar de su apariencia delicada, el Huawei X3 Pro es un equipo de una potencia sin igual. Es el primer router en alcanzar los 1.500 Mbps en redes PLC gracias a la tecnología Lingxiao, lo que permite distribuir internet a través del cableado eléctrico con una estabilidad asombrosa. En cuanto a sus especificaciones inalámbricas, cuenta con:

Soporte Wi-Fi 7+: con antenas omnidireccionales de alta ganancia.

Cobertura expansiva: una unidad base cubre 120 metros cuadrados, pero permite conectar hasta 15 repetidores adicionales, sumando 30 metros cuadrados por cada uno.

Gestión inteligente: incluye la funcionalidad Star Flash para centralizar el control del hogar inteligente.

El rendimiento de este artefacto de Huawei es sólido para conexiones de fibra óptica de 1 Gbps, manteniendo latencias mínimas tanto en el nodo principal como en los satélites de la red en malla (mesh). No obstante, es importante notar que se trata de una versión Dual Band (2,4 y 5 GHz): carece de la banda de 6 GHz y los canales de 320 MHz, características reservadas para la gama ultra alta del estándar Wi-Fi 7.

wifi huawei Este aparato de Huawei ofrece una cobertura de hasta 120 metros cuadrados.

De esta forma, Huawei ha logrado que el router deje de ser un estorbo visual para convertirse en el protagonista de la sala, equilibrando una latencia casi inexistente con un diseño que parece sacado de una galería de arte.