Muchos de nosotros tenemos el router WiFi escondido debajo de un mueble o incluso detrás del televisor. Sin embargo, tras conocer el desarrollo tecnológico de Huawei, dejaremos de hacerlo. Es que la compañía china creó un elegante módem que no solo nos permitirá acceder a internet, sino que también será un accesorio imprescindible en la decoración del hogar.
Adiós al clásico router: Huawei desarrolla un elegante módem para acceder a internet y decorar la sala
Este elegante artefacto de Huawei no solo dará acceso a internet, sino que también le dará un plus a la decoración del hogar
El nuevo router de Huawei que brinda una conexión estable y mejora la decoración
Huawei ha decidido romper con los diseños aburridos y apagados de los módems lanzando el Huawei Router X3 Pro, un equipo que trasciende su función técnica para convertirse en un objeto de decoración.
El diseño de este dispositivo es su carta de presentación más potente. Gracias a una carcasa transparente, el usuario puede contemplar un adorno interior con forma de montaña que no solo es decorativo, sino interactivo. El router funciona como una lámpara inteligente que permite personalizar la atmósfera de la sala, alternando entre efectos que evocan un amanecer iluminado o una cumbre nevada.
A pesar de su apariencia delicada, el Huawei X3 Pro es un equipo de una potencia sin igual. Es el primer router en alcanzar los 1.500 Mbps en redes PLC gracias a la tecnología Lingxiao, lo que permite distribuir internet a través del cableado eléctrico con una estabilidad asombrosa. En cuanto a sus especificaciones inalámbricas, cuenta con:
- Soporte Wi-Fi 7+: con antenas omnidireccionales de alta ganancia.
- Cobertura expansiva: una unidad base cubre 120 metros cuadrados, pero permite conectar hasta 15 repetidores adicionales, sumando 30 metros cuadrados por cada uno.
- Gestión inteligente: incluye la funcionalidad Star Flash para centralizar el control del hogar inteligente.
El rendimiento de este artefacto de Huawei es sólido para conexiones de fibra óptica de 1 Gbps, manteniendo latencias mínimas tanto en el nodo principal como en los satélites de la red en malla (mesh). No obstante, es importante notar que se trata de una versión Dual Band (2,4 y 5 GHz): carece de la banda de 6 GHz y los canales de 320 MHz, características reservadas para la gama ultra alta del estándar Wi-Fi 7.
De esta forma, Huawei ha logrado que el router deje de ser un estorbo visual para convertirse en el protagonista de la sala, equilibrando una latencia casi inexistente con un diseño que parece sacado de una galería de arte.