Los expertos en psicología coinciden en que los padres solteros muestran patrones de infelicidad

El artículo publicado en Journal of Happiness Studies, determinó que en la mayoría de los países analizados, los padres solteros son, en promedio, menos felices que los que viven en pareja y se trata de un fenómeno conocido en la literatura como la “penalización de la felicidad”.

Si bien las madres solteras están mucho más estudiadas que los padres solteros, los datos muestran patrones de infelicidad similares que además influyen directamente en su estado emocional a raíz de problemas psicológicos y socioeconómicos.

La emocionalidad de un progenitor sin pareja puede causar malestar y sensación de soledad.

Entre esos problemas se destacan las dificultades económicas, ya que al no haber dos ingresos en la casa, los padres solteros se enfrentan con mayor frecuencia al riesgo de pobreza y estrés financiero. También experimentan altos niveles de conflicto entre el trabajo y la familia debido a condiciones de empleo poco flexibles y horarios limitados en los jardines de infantes.

El impacto de la separación y la ruptura amorosa, además, provoca bajones emocionales que suelen ser más duros cuando la pareja rota tiene hijos en común. Y por último, otro de los problemas que enfrentan los padres solteros para que su felicidad no sea del todo plena, según la psicología, es la acumulación de tensiones socioeconómicas, el cansancio y el tener que lidiar en ocasiones con relaciones conflictivas o negociaciones difíciles con la expareja.