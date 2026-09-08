Cierto es que las formas de criar a un hijo han cambiado totalmente respecto a lo que era antes, y ahora es muy común que se críen con padres y madres solteros. Este factor es muy analizado y un estudio de psicología demuestra que puede afectar la emocionalidad de los progenitores y por lo general los aleja de la felicidad.
Los expertos en psicología coinciden en que los padres solteros muestran patrones de infelicidad
Un estudio de psicología demuestra un fenómeno que se conoce como la “penalización de la felicidad” en los padres y madres que crían a sus hijos sin la pareja
De acuerdo con la Base de Datos Mundial de la Felicidad, los expertos identificaron más de 50 publicaciones científicas que incluían datos observados sobre la felicidad de los padres solteros. ¿Qué decía? Te lo contamos.
Se dice que los padres que viven en pareja son infelices, pero la ciencia demostró lo contrario
Gracias a los datos y la información de más de dos millones y medio de personas, se pudo analizar la hipótesis sobre la infelicidad monoparental y los resultados desmintieron que un padre soltero pueda ser más feliz que si vive con su pareja.
El artículo publicado en Journal of Happiness Studies, determinó que en la mayoría de los países analizados, los padres solteros son, en promedio, menos felices que los que viven en pareja y se trata de un fenómeno conocido en la literatura como la “penalización de la felicidad”.
Si bien las madres solteras están mucho más estudiadas que los padres solteros, los datos muestran patrones de infelicidad similares que además influyen directamente en su estado emocional a raíz de problemas psicológicos y socioeconómicos.
Entre esos problemas se destacan las dificultades económicas, ya que al no haber dos ingresos en la casa, los padres solteros se enfrentan con mayor frecuencia al riesgo de pobreza y estrés financiero. También experimentan altos niveles de conflicto entre el trabajo y la familia debido a condiciones de empleo poco flexibles y horarios limitados en los jardines de infantes.
El impacto de la separación y la ruptura amorosa, además, provoca bajones emocionales que suelen ser más duros cuando la pareja rota tiene hijos en común. Y por último, otro de los problemas que enfrentan los padres solteros para que su felicidad no sea del todo plena, según la psicología, es la acumulación de tensiones socioeconómicas, el cansancio y el tener que lidiar en ocasiones con relaciones conflictivas o negociaciones difíciles con la expareja.
En pocas palabras
- Padres solteros: un estudio de psicología revela la fenómeno de la "penalización de la felicidad" que afecta a quienes crían hijos sin pareja.
- Menos felices: la investigación analizó más de 50 publicaciones científicas, confirmando que los padres solteros son, en promedio, menos felices que quienes viven en pareja.
- Factores: las dificultades económicas, el conflicto trabajo-familia y el impacto emocional de la separación son algunas de las causas de esta infelicidad.