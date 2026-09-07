Vélez exige que Boca quede eliminado de la Copa Argentina: "Pedimos que se cumpla el reglamento"

Vélez seguirá reclamando los puntos ante Boca
El reclamo continuará cuando este martes se reúna el Tribunal y el jueves se le dará el traslado a Boca para realizar el descargo correspondiente ante la acusación de Vélez.
Vélez perdió por penales ante Boca, pero reclamó los puntos.
Vélez quiere que la Copa Argentina no promueva el partido entre Boca y Racing hasta que se dé por finalizado el reclamo.
El reclamo de Vélez en la AFA se realizó tras la derrota por penales contra Boca en la Copa Argentina.
Vélez tiene como fundamento para pedir la eliminación de Boca en el torneo es que se incluyeron seis extranjeros en la planilla, cuando por reglamento solo están permitidos cinco en un mismo partido. Los futbolistas foráneos anotados por el conjunto que ganó la serie por penales fueron Sebastián Villa, Álvaro Montero, Leandro Lozano, Carlos Palacios, Enner Valencia y Ángel Romero.