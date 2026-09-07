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Vélez exige que Boca quede eliminado de la Copa Argentina: "Pedimos que se cumpla el reglamento"

El vicepresidente tercero de Vélez Sarsfield, Nelson Pugliese, volvió a referirse al pedido de descalificación de Boca de la Copa Argentina

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Boca venció por penales a Vélez. ¿El Xeneize será eliminado de la Copa Argentina?.

Boca venció por penales a Vélez. ¿El Xeneize será eliminado de la Copa Argentina?.

El vicepresidente tercero de Vélez Sarsfield, Nelson Pugliese, se refirió nuevamente al pedido de descalificación de Boca de la Copa Argentina por la mala inclusión de un jugador extranjero. "Pedimos que se cumpla el reglamento", dijo el dirigente velezano.

"Uno de los artículos establece que la sanción es que se da por perdido el partido. En el artículo 18 hay un apartado que dice que cuando un jugador que participa en un partido es declarado inelegible tras una protesta, su equipo debe ser sancionado con la derrota por retirada o renuncia y con multa. No es que es una cosa o la otra, el artículo es muy claro, no hay grises", añadió Pugliese.

V&eacute;lez pidi&oacute; la eliminaci&oacute;n de Boca de la Copa Argentina.

Vélez pidió la eliminación de Boca de la Copa Argentina.

También el dirigente aclaró que el hecho de que Ángel Romero no entrara al partido es "irrelevante" debido a que es una elección del DT de Boca, Rodolfo Arruabarrena, pero a su vez detalló que " quedó a disposición del cuerpo técnico y pudo haber ingresado sin control de elegibilidad".

Vélez seguirá reclamando los puntos ante Boca

El reclamo continuará cuando este martes se reúna el Tribunal y el jueves se le dará el traslado a Boca para realizar el descargo correspondiente ante la acusación de Vélez.

V&eacute;lez perdi&oacute; por penales ante Boca, pero reclam&oacute; los puntos.

Vélez perdió por penales ante Boca, pero reclamó los puntos.

Vélez quiere que la Copa Argentina no promueva el partido entre Boca y Racing hasta que se dé por finalizado el reclamo.

El reclamo de Vélez en la AFA se realizó tras la derrota por penales contra Boca en la Copa Argentina.

Vélez tiene como fundamento para pedir la eliminación de Boca en el torneo es que se incluyeron seis extranjeros en la planilla, cuando por reglamento solo están permitidos cinco en un mismo partido. Los futbolistas foráneos anotados por el conjunto que ganó la serie por penales fueron Sebastián Villa, Álvaro Montero, Leandro Lozano, Carlos Palacios, Enner Valencia y Ángel Romero.

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