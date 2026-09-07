Vélez exige que Boca quede eliminado de la Copa Argentina: "Pedimos que se cumpla el reglamento"

"Uno de los artículos establece que la sanción es que se da por perdido el partido. En el artículo 18 hay un apartado que dice que cuando un jugador que participa en un partido es declarado inelegible tras una protesta, su equipo debe ser sancionado con la derrota por retirada o renuncia y con multa. No es que es una cosa o la otra, el artículo es muy claro, no hay grises", añadió Pugliese.

Vélez pidió la eliminación de Boca de la Copa Argentina.

También el dirigente aclaró que el hecho de que Ángel Romero no entrara al partido es "irrelevante" debido a que es una elección del DT de Boca, Rodolfo Arruabarrena, pero a su vez detalló que " quedó a disposición del cuerpo técnico y pudo haber ingresado sin control de elegibilidad".