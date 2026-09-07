Dominio mendocino en el Campeonato Argentino de Velocidad: Mariano Villalobos ganó y es líder

Buena fecha para los mendocinos en el Campeonato Argentino de Velocidad

La 5ª fecha disputada en San Juan, en conjunto entre el Campeonato Argentino y el Campeonato Chileno, este fin de semana dejó nuevamente al motociclismo de Mendoza entre los grandes protagonistas de la categoría. Los dos pilotos siguen dentro del top 3 de la clasificación y llegarán al próximo compromiso con posibilidades concretas de continuar peleando por el título.

Mariano Villalobos superó problemas mecánicos

La victoria de Mariano Villalobos tuvo un condimento extra por los problemas mecánicos que sufrió durante el fin de semana. El mendocino no encontró buen rendimiento el sábado, aunque pudo terminar segundo, y que el domingo detectó una falla en el freno delantero durante la vuelta previa.

"El sábado no me sentí muy bien, estaba raro, pero quedé segundo. El domingo salí a la vuelta previa y sentí problemas en el freno delantero", explicó Villalobos. La falla lo obligó a cambiar su forma de manejar: "Largué así y le dije a mi viejo que parecía que se habían quedado pegadas las pastillas. Tuve que correr casi sin usar el freno delantero y ayudarme con el trasero, los rebajes y demás", explicó el piloto mendocino.

El podio sanjuanino de la categoría GP3 Expertos, con el mendocino Mariano Villalobos en lo más alto.

"Cuando terminó la carrera, uno de los frenos largaba humo. Se ve que había quedado trabado y la rueda estaba frenada", completó el líder del campeonato de la Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo (CAMOD).

Pese a todo, Villalobos consiguió quedarse con la victoria y defender la punta de la GP3 Expertos. “A pesar de todo, ganamos, pero tenemos que resolver ese problema para la próxima fecha y tratar de seguir sumando puntos”, cerró.

Federico Márquez fue cuarto y no se baja de la pelea

Federico Márquez completó la destacada actuación de los mendocinos con un cuarto puesto en Villicum. El piloto del Aero Racing volvió a sumar con su Yamaha R3 y continúa ubicado tercero en el campeonato de la GP3 Expertos.

El resultado le permite a Márquez seguir prendido en la pelea cuando el certamen comienza a ingresar en su tramo decisivo. La regularidad mostrada durante la temporada mantiene al mendocino entre los principales protagonistas y con posibilidades de seguir acercándose a los puestos de arriba.

Cuándo sigue el Campeonato Argentino de Velocidad

Después de la presentación en San Juan, Mariano Villalobos y Federico Márquez volverán a competir del 9 al 11 de octubre, cuando se dispute la 6ª fecha del Campeonato Argentino de Velocidad en el circuito internacional del Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. El cierre de temporada será con la 7ª carrera, Gran Premio Coronación, a correrse en el San Juan Villicum, el 15 de noviembre.