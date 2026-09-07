Este fin de semana se disputó la 5ª fecha del Campeonato Argentino de Velocidad, y los mendocinos Mariano Villalobos y Federico Márquez (Yamaha - AERO Racing) fueron protagonistas en el Circuito San Juan Villicum. Villalobos logró la victoria en la GP3 Expertos y continúa liderando el campeonato de motociclismo.
Dominio mendocino en el Campeonato Argentino de Velocidad: Mariano Villalobos ganó y es líder
En la 5ª fecha del Campeonato Argentino de Velocidad -GP3 Expertos- se impuso Mariano Villalobos, que lidera el campeonato. Federico Márquez llegó 4° y es Top 3
El otro mendocino, Federico Márquez, terminó cuarto en la final. Las posiciones en el campeonato de la CAMOD tienen como líder a Villalobos, con 84 puntos; segundo José María Plaja (79), tercero Federico Márquez, cuarto Ariel Gabarini (48), y quinta Virginia Gudelli (20).
Mariano Villalobos registró un tiempo de 14 minutos 40 segundos y 155 milésimas (14' 40'' 155/1000). Su escolta, el chaqueño Plaja (Yamaha) marcó + 4'' 707/1000, y el tercero, el cordobés Ariel Gabarini, +6'' 316/1000. Márquez quedó a +8'' 216/1000.
Buena fecha para los mendocinos en el Campeonato Argentino de Velocidad
La 5ª fecha disputada en San Juan, en conjunto entre el Campeonato Argentino y el Campeonato Chileno, este fin de semana dejó nuevamente al motociclismo de Mendoza entre los grandes protagonistas de la categoría. Los dos pilotos siguen dentro del top 3 de la clasificación y llegarán al próximo compromiso con posibilidades concretas de continuar peleando por el título.
Mariano Villalobos superó problemas mecánicos
La victoria de Mariano Villalobos tuvo un condimento extra por los problemas mecánicos que sufrió durante el fin de semana. El mendocino no encontró buen rendimiento el sábado, aunque pudo terminar segundo, y que el domingo detectó una falla en el freno delantero durante la vuelta previa.
"El sábado no me sentí muy bien, estaba raro, pero quedé segundo. El domingo salí a la vuelta previa y sentí problemas en el freno delantero", explicó Villalobos. La falla lo obligó a cambiar su forma de manejar: "Largué así y le dije a mi viejo que parecía que se habían quedado pegadas las pastillas. Tuve que correr casi sin usar el freno delantero y ayudarme con el trasero, los rebajes y demás", explicó el piloto mendocino.
"Cuando terminó la carrera, uno de los frenos largaba humo. Se ve que había quedado trabado y la rueda estaba frenada", completó el líder del campeonato de la Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo (CAMOD).
Pese a todo, Villalobos consiguió quedarse con la victoria y defender la punta de la GP3 Expertos. “A pesar de todo, ganamos, pero tenemos que resolver ese problema para la próxima fecha y tratar de seguir sumando puntos”, cerró.
Federico Márquez fue cuarto y no se baja de la pelea
Federico Márquez completó la destacada actuación de los mendocinos con un cuarto puesto en Villicum. El piloto del Aero Racing volvió a sumar con su Yamaha R3 y continúa ubicado tercero en el campeonato de la GP3 Expertos.
El resultado le permite a Márquez seguir prendido en la pelea cuando el certamen comienza a ingresar en su tramo decisivo. La regularidad mostrada durante la temporada mantiene al mendocino entre los principales protagonistas y con posibilidades de seguir acercándose a los puestos de arriba.
Cuándo sigue el Campeonato Argentino de Velocidad
Después de la presentación en San Juan, Mariano Villalobos y Federico Márquez volverán a competir del 9 al 11 de octubre, cuando se dispute la 6ª fecha del Campeonato Argentino de Velocidad en el circuito internacional del Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. El cierre de temporada será con la 7ª carrera, Gran Premio Coronación, a correrse en el San Juan Villicum, el 15 de noviembre.
En pocas palabras
- Mariano Villalobos: Ganó la 5ª fecha del Campeonato Argentino de Velocidad en GP3 Expertos.
- Federico Márquez: Finalizó cuarto, consolidando su posición en el Top 3 del campeonato.
- Próxima fecha: El certamen continuará del 9 al 11 de octubre en una nueva presentación para ambos pilotos.